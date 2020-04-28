"Громкая история" с "тихим сливом": Офис Зеленского дал Саакашвили "отбой" - СМИ

Украинский кабмин отозвал из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам на Украине. Об этом сообщает украинское издание "Цензор".

Как отметил главред издания Юрий Бутусов, "громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом" - назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще".

По словам журналиста, в связи с тем, что в президентской фракции "Слуга народа" не оказали грузинскому политику должной поддержки, украинский президент Владимир Зеленский не стал публично поддерживать Саакашвили.

"Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас офис президента дал отбой", - отметил Бутусов.

По его словам, в команде Зеленского сейчас обдумывают, что предложить Саакашвили вместо предложенного кресла вице-премьера.

Фото: Скриншот Facebook/Юрий Бутусов