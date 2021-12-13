"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем

ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем, отметил эксперт Роман Гусаров. Это создает угрозу для гражданской авиации. "Гробовая тишина, как будто бы все так и надо", - отметил он.

Военные самолеты США могут угрозу для гражданской авиации в Черноморском регионе.. Об этом газете "Взгляд" заявил главред портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден сменить курс из-за появления неопознанного воздушного судна.

Подобные инциденты над Черным морем происходят не в первый раз. Так, МИД России вручил ноту протеста посольству США в Москве, обвинив авиацию НАТО в опасной и неприемлемой активности.

Как отметил Гусаров, США и НАТО отказываются проводить полеты своих самолетов с включёнными транспондерами. У диспетчерских служб нет возможности для контроля за обстановкой в воздушном пространстве.

"У них нет возможности при необходимости развести самолеты по безопасным курсам, высотам, эшелонам. В этом - опасность данной ситуации", - указал эксперт.

Если "непознанный объект" движется со скоростью в сотни километров в час, гражданские самолеты могут оказаться под угрозой. Пока ущерб не особо велик, ибо речь идет о зимнем периоде. Совсем другое дело, если инциденты начнут повторяться в разгар летнего туристического сезона в Краснодарском крае и Крыму.

Больше всего Гусарова удивило то, что проблему всячески игнорирует Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Если бы подобное происшествие произошло у берегов США, то поднялся бы скандал.

"В этом случае - гробовая тишина, как будто бы все так и надо. Неужели нужно, чтобы мы столкнулись с реальной угрозой?" - возмутился он.

Как ранее заявил телеканалу "360" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, решение США организовать учения с участием бомбардировщиков и отработкой нанесения ядерного удара по территории России можно назвать провокацией, которую нельзя оставлять без внимания. Подобные действия только накаляют отношения между Вашингтоном и Москвой.

"Нельзя в ходе тренировочных полётов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных манёвров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств", - указал эксперт.