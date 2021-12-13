Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Главная / Политика

"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем

13 декабря 2021, 03:15  •  43 • Политика
ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем, отметил эксперт Роман Гусаров. Это создает угрозу для гражданской авиации. "Гробовая тишина, как будто бы все так и надо", - отметил он.
Военные самолеты США могут угрозу для гражданской авиации в Черноморском регионе.. Об этом газете "Взгляд" заявил главред портала Avia.ru Роман Гусаров.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден сменить курс из-за появления неопознанного воздушного судна.
Подобные инциденты над Черным морем происходят не в первый раз. Так, МИД России вручил ноту протеста посольству США в Москве, обвинив авиацию НАТО в опасной и неприемлемой активности.
Как отметил Гусаров, США и НАТО отказываются проводить полеты своих самолетов с включёнными транспондерами. У диспетчерских служб нет возможности для контроля за обстановкой в воздушном пространстве.
"У них нет возможности при необходимости развести самолеты по безопасным курсам, высотам, эшелонам. В этом - опасность данной ситуации", - указал эксперт.
Если "непознанный объект" движется со скоростью в сотни километров в час, гражданские самолеты могут оказаться под угрозой. Пока ущерб не особо велик, ибо речь идет о зимнем периоде. Совсем другое дело, если инциденты начнут повторяться в разгар летнего туристического сезона в Краснодарском крае и Крыму.
Больше всего Гусарова удивило то, что проблему всячески игнорирует Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Если бы подобное происшествие произошло у берегов США, то поднялся бы скандал.
"В этом случае - гробовая тишина, как будто бы все так и надо. Неужели нужно, чтобы мы столкнулись с реальной угрозой?" - возмутился он.
Как ранее заявил телеканалу "360" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, решение США организовать учения с участием бомбардировщиков и отработкой нанесения ядерного удара по территории России можно назвать провокацией, которую нельзя оставлять без внимания. Подобные действия только накаляют отношения между Вашингтоном и Москвой.
"Нельзя в ходе тренировочных полётов или военных учений прямо заявлять об отработке подобных манёвров, потому что это опасно с точки зрения ядерных арсеналов наших государств", - указал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



43
Источник
Похожие новости
12 декабря 2021, 19:40
Сатановский отменил войну с США: "Путина никто не свергнет"
12 декабря 2021, 20:15
В Польше пригрозили жестким ударом в ответ на "экономический шантаж" Евросоюза
12 декабря 2021, 19:40
США создают цифровое НАТО. В России предупредили участников "саммита за демократию"
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
12 декабря 2021, 23:45
Сотрудники ЦРУ в правительстве России. Заявление Путина расшифровали
13 декабря 2021, 01:30
"Газопровод не может быть одобрен": Лидер "Зелёных" вновь взялась за "Северный поток - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2021, 23:45
Мария Захарова раскрыла маскировку американских боевиков на Украине
12 декабря 2021, 23:05
«Железобетонная позиция»: почему Германия воздерживается от поставок оружия Украине
12 декабря 2021, 23:45
Сотрудники ЦРУ в правительстве России. Заявление Путина расшифровали
13 декабря 2021, 00:15
«Такой вариант никогда не рассматривался»: почему Байден заявил об отсутствии планов ...
13 декабря 2021, 01:30
Станет ли Франция провинцией Четвертого рейха?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
11 декабря 2021, 04:00
"Время уступок закончилось": Польский премьер приписал России невообразимое
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.