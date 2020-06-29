"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили

Российское отделение Greenpeace сообщило о том, что у северных границ России якобы зафиксировали выброс радиоактивных веществ. С разоблачением фейка выступили Росэнергоатом и Росгидромет.

В Greenpeace утверждают, что инцидент случился ещё в начале июня. Якобы станции в Норвегии, Швеции и Финляндии зафиксировали выброс йода-131 цезия-134, цезия-137, кобальта-60 и рутения-103.

"Найденные количества веществ невелики и не представляют опасности для людей, но это может указывать на повреждение первого контура реактора или топливного элемента на атомной электростанции", - приводит "Эхо Москвы" заявление российского отделения Greenpeace.

На информацию оперативно отреагировали в Росэнергоатоме. Там опровергли информацию о наличии каких-либо повреждений в оборудовании северо-западных российских АЭС. Также в ведомстве сообщили, что выбросы на станциях в июне не превышали контрольных значений.

Напомним, что Greenpeace уже не первый раз вбрасывает фейки о России. Так, утверждалось, будто бы в Россию свозят ядерные отходы со всей Европы для захоронения. Однако на деле оказалось, что "урановые хвосты" привозили в Россию на дообогащение для повторного использования, так как РФ одна из немногих стран, которая обладает соответствующей технологией.