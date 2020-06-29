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"Гринпис" снова обвинил Россию, но забыл о фактах: Взрыв на русской АЭС разоблачили
29 июня 2020, 01:00 • 51 • Политика
У северных границ России засекли повышенную радиацию, утверждает Greenpeace. Росэнергоатому вновь пришлось разоблачать фейк "экологической" организации.
Российское отделение Greenpeace сообщило о том, что у северных границ России якобы зафиксировали выброс радиоактивных веществ. С разоблачением фейка выступили Росэнергоатом и Росгидромет.
В Greenpeace утверждают, что инцидент случился ещё в начале июня. Якобы станции в Норвегии, Швеции и Финляндии зафиксировали выброс йода-131 цезия-134, цезия-137, кобальта-60 и рутения-103.
На информацию оперативно отреагировали в Росэнергоатоме. Там опровергли информацию о наличии каких-либо повреждений в оборудовании северо-западных российских АЭС. Также в ведомстве сообщили, что выбросы на станциях в июне не превышали контрольных значений.
Напомним, что Greenpeace уже не первый раз вбрасывает фейки о России. Так, утверждалось, будто бы в Россию свозят ядерные отходы со всей Европы для захоронения. Однако на деле оказалось, что "урановые хвосты" привозили в Россию на дообогащение для повторного использования, так как РФ одна из немногих стран, которая обладает соответствующей технологией.
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