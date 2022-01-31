"Гринпис" готовит в России "зелёную революцию"? Зачем экологи подбивают москвичей на бунт

Международную природоохранную организацию "Гринпис" заподозрили в подготовке "зелёной революции" в России. Стало известно, зачем экологи подбивают москвичей на бунт против власти.

Расположенное в России отделение "Гринпис" призвало жителей столицы выйти на протесты против благоустройства Покровского-Стрешнево и Битцевского парков в Москве, запланированных на 2022 год. Экологи утверждают, что власти намерены залить лесные дорожки асфальтом, луга с разнотравьем заменить на обычный газон, настроить различных объектов и устроить "варварскую, непрофессиональную" вырубку леса.

Об этом говорится в письме-петиции, которое гринписовцы направили в мэрию Москвы, собрав 11,6 тыс. подписей.

Как сообщает KP.ru, экологи начали бить тревогу, несмотря на то, что никто из них не видел проекты по благоустройству парков.

Многие эксперты ранее уже обращали внимание на политическую ангажированность "Гринписа". Организация выступает категорически против использования АЭС в Европе, но не видит ничего плохого в американской атомной энергетике. Точно так же экологи не считают опасной добычу сланцевой нефти в США, хотя добычу природного газа в Арктике они считают неприемлемой.

Кроме того, ряд экспертов отмечают, что "Гринпис" зачастую действует методами, которые можно охарактеризовать как рэкет или экологический терроризм. Они останавливают работу буровых вышек и мешают движению танкеров, пока нефтяные компании не заплатят организации "откупные".