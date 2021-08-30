"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель

Журналист Дмитрий Смирнов обратил внимание на то, как прощались Владимир Путин и Ангела Меркель после встречи в Москве 20 августа: "Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий".

Журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter обратил внимание на момент прощания президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Их последняя встреча состоялась в русской столице 20 августа. Последние секунды беседы были показаны в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

Лидер России провожал немецкого канцлера к машине у Большого Кремлёвского дворца. Они остановились у автомобиля на мгновение, продолжая разговор.

Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий после 16 лет совместной работы, - указал в своём посте Дмитрий Смирнов.

В репортаже федерального канала также акцентируется внимание на том, что отношения Путина и Меркель всегда носили максимально деловой характер.

"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий после 16 лет совместной работы": Как прощались Путин и Меркель pic.twitter.com/ZVPLoSChMy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 29, 2021

Когда канцлер села в салон, глава России остался на тротуаре. После того как машина начала двигаться, Путин вновь помахал ей рукой на прощание, а уже затем вернулся в здание.