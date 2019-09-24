|
"Грета, блин": Злобная "Колыбельная врагу" с черной магией вызвала восторг на Украине
24 сентября 2019, 17:54 • 72 • В мире
Участвовавшая в войне против Донбасса "ветеран АТО" Анастасия Шевченко, ставшая певицей под псевдонимом Стасик, презентовала на своем YouTube-канале клип "Колискова для ворога". Полная злобы и ненависти к русским песня, оцененная пользователями как "настоящая черная магия", вызвала восторг в украинских соцсетях. "Грета, блин, тут вон целая страна под боком с ума сходит", - только и замечает в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.
В предисловии к своей новой песне Стасик заявила, что "где-то в глубине души чувствует жалость к врагам". "Им легче вечно спать в чужой земле, чем выживать на своей", – написала она в Facebook.
Скриншот: facebook.com/hardbride/posts/2659950227363254
В своей песне исполнительница желает "вороженьке" навсегда уснуть в холодной украинской земле, которую он якобы "так хочет". В качестве соло в кульминации клипа используются какофонические звуки, во время которых Стасик корчится на земле в судорогах. Однако подписчики канала певицы пришли в полный восторг.
"Наконец массовое украинское сознание рождает такую культуру. Мы готовы не только ее создавать, но и воспринимать. Это крайне важно для нашего будущего", - пишет в комментарии на YouTube-канале Артём Морозов.
"Красу украинской земли врагам лучше осматривать изнутри", - иронизирует Roman Mtt.
"Русская, а затем и советская империи пытались создать образ украинца в шароварах/вышиванке. Веками создавали образ безвольной жертвы, отсюда и подчеркнуто тоскливые песни в советские времена. Но истинный дух украинский не такой. Вот он - в слове "враги". В такой уменьшительно-ласкательной форме этого слова кроется уверенность в победе. Украинский – единственный язык, где слово "враг" употребляется в такой форме. Слова песни настолько соответствуют украинской душе, просто почувствовала их в себе, в своем сердце. Точнее и не выскажешь то, что чувствуешь к этой войне, к русским, которые убивают украинцев. Спасибо за песню", - пишет Стефа Пушкина.
"Черная магия как она есть) спи, мой враг", - пишет Максим Кремень.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 сентября 2019, 15:39
|
21 сентября 2019, 11:39
|
21 сентября 2019, 18:24
|
21 сентября 2019, 21:39
|
20 сентября 2019, 13:09
|
19 сентября 2019, 07:54
|
19 сентября 2019, 17:24