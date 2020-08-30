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"Греков взяли в прицел": Над Средиземноморьем турецкие истребители F-16 пошли на перехват

30 августа 2020, 15:00  •  87 • В мире
Турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей над Средиземным морем. Как отмечает автор телеграм-канала "Военный обозреватель", на видео заснято, как турки берут на прицел греческие F-16. В Министерстве национальной обороны Турции позднее отчитались, что им удалось отвадить греческие истребители.
В небе над Средиземным морем "повздорили" Греция и Турция. Как говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны, в четверг, 27 августа, туркам пришлось отвадить греческие истребители F-16.
Сообщается, что шесть истребителей ВВС Греции вылетели с Крита в сторону Кипра. Борты иностранного государства приблизились к региону, касательно которого Турцией издано международное уведомление NAVTEX. Речь, по всей видимости, идёт о территории в Средиземноморье, где турки ведут геолого-разведочные работы.
В коммюнике Турции говорится, что навстречу грекам вылетели турецкие истребители F-16. Они предотвратили приближение иностранных бортов и вынудили их покинуть регион.
На видео, размещённом в телеграм-канале "Военный обозреватель", запечатлено, как турки берут греческие F-16 на прицел.
Ранее в Афинах выражали обеспокоенность в связи с геолого-разведочными работами, проводимыми Турцией в Средиземном море.

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