"Греков взяли в прицел": Над Средиземноморьем турецкие истребители F-16 пошли на перехват

В небе над Средиземным морем "повздорили" Греция и Турция. Как говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны, в четверг, 27 августа, туркам пришлось отвадить греческие истребители F-16.

Сообщается, что шесть истребителей ВВС Греции вылетели с Крита в сторону Кипра. Борты иностранного государства приблизились к региону, касательно которого Турцией издано международное уведомление NAVTEX. Речь, по всей видимости, идёт о территории в Средиземноморье, где турки ведут геолого-разведочные работы.

В коммюнике Турции говорится, что навстречу грекам вылетели турецкие истребители F-16. Они предотвратили приближение иностранных бортов и вынудили их покинуть регион.

На видео, размещённом в телеграм-канале "Военный обозреватель", запечатлено, как турки берут греческие F-16 на прицел.

Ранее в Афинах выражали обеспокоенность в связи с геолого-разведочными работами, проводимыми Турцией в Средиземном море.