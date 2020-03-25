"Грефу это будет очень выгодно": Экономист разнёс идею ЦБ о незаразных банкоматах

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал ограничить выдачу и приём наличных средств в банкоматах. Инициативу ЦБ для Царьграда прокомментировал экономист Антон Любич.

По его мнению, данная мера не имеете ничего общего с борьбой с эпидемией. Она абсолютно смешна, глупа и является не более чем поводом для того, чтобы ограничить право граждан на пользование наличными. А значит, на сохранение анонимности их расчётов. А также на минимизацию расходов на банковское обслуживание, считает экономист.

Он полагает, что под благовидным предлогом людей хотят ограничить в праве расплачиваться рублём, которое гарантировано в 75-й статье Конституции России. И соответственно, принудительно привязывают к оплачиваемым банковским сервисам.

Считаю это абсолютно недопустимым и провокационным со стороны Центрального банка, - сказал Антон Любич в интервью Царьграду.

Он добавил, что главный вопрос сейчас - последуют ли банки этим рекомендациям? Сам экономист считает, что это несправедливые, необоснованные и бесполезные, с эпидемиологической точки зрения, действия.