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"Грефу это будет очень выгодно": Экономист разнёс идею ЦБ о незаразных банкоматах

25 марта 2020, 15:35  •  23 • Политика
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Экономист Антон Любич назвал инициативу антиконституционной. "Я не знаю, придёт ли к этому Сбербанк, - моя фамилия не Греф. Но могу сказать, что ему это будет, конечно, выгодно", - добавил он.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал ограничить выдачу и приём наличных средств в банкоматах. Инициативу ЦБ для Царьграда прокомментировал экономист Антон Любич.
По его мнению, данная мера не имеете ничего общего с борьбой с эпидемией. Она абсолютно смешна, глупа и является не более чем поводом для того, чтобы ограничить право граждан на пользование наличными. А значит, на сохранение анонимности их расчётов. А также на минимизацию расходов на банковское обслуживание, считает экономист.
Он полагает, что под благовидным предлогом людей хотят ограничить в праве расплачиваться рублём, которое гарантировано в 75-й статье Конституции России. И соответственно, принудительно привязывают к оплачиваемым банковским сервисам.
Считаю это абсолютно недопустимым и провокационным со стороны Центрального банка, - сказал Антон Любич в интервью Царьграду.
Он добавил, что главный вопрос сейчас - последуют ли банки этим рекомендациям? Сам экономист считает, что это несправедливые, необоснованные и бесполезные, с эпидемиологической точки зрения, действия.
Я не знаю, придёт ли к этому Сбербанк, - моя фамилия не Греф. Но могу сказать, что ему это будет, конечно, выгодно, - подытожил Антон Любич.
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