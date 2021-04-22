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"Греф признал силу государства": Сбер уступил Набиуллиной

22 апреля 2021, 19:55  •  54 • Политика
Сбер уступил Эльвире Набиуллиной. Президент крупнейшего банка России заявил, что никакая экосистема не сможет полноценно конкурировать с государством. Ситуацию прокомментировал Юрий Пронько: "Греф признал силу государства".
Президент Сбербанка Герман Греф дал большое интервью РБК, в котором остановился на ключевых темах и событиях, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Банкир, в частности, порассуждал об усилении влияния экосистем. Он, впрочем, выразил уверенность, что эта тема "сильно раздута" и что в действительности никакая подобная масштабная структура не сможет полноценно конкурировать с государством.
Хайп чистой воды. […]. Государство легко расправится с любой экосистемой, - отрезал глава Сбера.
Позицию Грефа прокомментировал ведущий "Первого русского". Он обратил внимание, что, говоря о государственном регулировании, которое не позволит компаниям-гигантам, перейти рамки допустимого, банкир фактически принимает ключевую роль руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Греф всё-таки признал силу государства. Ведь в какой-то момент казалось, что идёт жёсткий спарринг с Центральным банком. Набиуллина в данном случае представляет государство, являясь регулятором, - подчеркнул Пронько.

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