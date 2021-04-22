"Греф признал силу государства": Сбер уступил Набиуллиной

Сбер уступил Эльвире Набиуллиной. Президент крупнейшего банка России заявил, что никакая экосистема не сможет полноценно конкурировать с государством. Ситуацию прокомментировал Юрий Пронько: "Греф признал силу государства".

Президент Сбербанка Герман Греф дал большое интервью РБК, в котором остановился на ключевых темах и событиях, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Банкир, в частности, порассуждал об усилении влияния экосистем. Он, впрочем, выразил уверенность, что эта тема "сильно раздута" и что в действительности никакая подобная масштабная структура не сможет полноценно конкурировать с государством.

Хайп чистой воды. […]. Государство легко расправится с любой экосистемой, - отрезал глава Сбера.

Позицию Грефа прокомментировал ведущий "Первого русского". Он обратил внимание, что, говоря о государственном регулировании, которое не позволит компаниям-гигантам, перейти рамки допустимого, банкир фактически принимает ключевую роль руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.