"Греф начал орать чуть ли не благим матом": Схема двойного заработка на людях раскрыта

Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" объяснил, почему глава Сбера Герман Греф выступал против продления программы льготной ипотеки. А также напомнил, что прямо сейчас банкиры или, например, представители строительного сектора и девелоперы "дважды получают доход из наших кошельков".

"Почему дважды? Да потому что разница по льготной ипотеке между той ставкой, по которой выдают банки, и той ставкой, которая есть в реальности, гасится правительством через бюджет. А это наши с вами налоги. То есть первый раз содрали в виде налога, а второй раз - закабалив через "яму" и так называемую льготную ипотеку. И кто за это будет рассчитываться?" - спрашивает Юрий Пронько.

Совершенно понятно, что при падении доходов населения в конце концов рынок недвижимости схлопнется. А квадратные метры, настроенные в гигантских жилых комплексах-"человейниках", останутся.

"Падение доходов мы наблюдаем и в 2020 году, и на протяжении семи лет до этого. В следующем году, допустим, они рисуют плюс. Представьте, какой пул недвижимости может оказаться на рынке. Я понимаю, почему Греф начал орать чуть ли не благим матом, чтобы прекращали эту ипотеку, хотя премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о продлении. Кстати, это минфиновская затея. Но вы от министра финансов Антона Силуанова что-то хорошее ждёте? Я не сильно. Но ладно. Вероятно, решили поддержать строительный сектор, где миллионы людей работают. Но теперь внимание: почему так затрясло Грефа? А потому что он понимает: эти человейники, муравейники… он кому будет сбывать, если начнутся массовые дефолты? Если произойдёт схлопывание пузыря недвижимости? Это очень серьёзная ситуация", - резюмировал Юрий Пронько, предостерегая от бездумного прикармливания сектора в ожидании неминуемых банкротств.