Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат не сдержался и выдал западных кураторов Сбера, ЦБ и Минфина: "Хотит...
Удар по холодильникам. Шесть белорусских заводов начали забастовку по призыву Ти...
Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - пол...
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
Главная / Политика

"Греф начал орать чуть ли не благим матом": Схема двойного заработка на людях раскрыта

29 октября 2020, 16:05  •  247 • Политика
Юрий Пронько в эфире авторской программы объяснил, как на людях зарабатывают дважды. А также напомнил о том, почему глава Сбера был против продления программы: "Греф начал орать чуть ли не благим матом".
Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное" объяснил, почему глава Сбера Герман Греф выступал против продления программы льготной ипотеки. А также напомнил, что прямо сейчас банкиры или, например, представители строительного сектора и девелоперы "дважды получают доход из наших кошельков".
"Почему дважды? Да потому что разница по льготной ипотеке между той ставкой, по которой выдают банки, и той ставкой, которая есть в реальности, гасится правительством через бюджет. А это наши с вами налоги. То есть первый раз содрали в виде налога, а второй раз - закабалив через "яму" и так называемую льготную ипотеку. И кто за это будет рассчитываться?" - спрашивает Юрий Пронько.
Совершенно понятно, что при падении доходов населения в конце концов рынок недвижимости схлопнется. А квадратные метры, настроенные в гигантских жилых комплексах-"человейниках", останутся.
"Падение доходов мы наблюдаем и в 2020 году, и на протяжении семи лет до этого. В следующем году, допустим, они рисуют плюс. Представьте, какой пул недвижимости может оказаться на рынке. Я понимаю, почему Греф начал орать чуть ли не благим матом, чтобы прекращали эту ипотеку, хотя премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о продлении. Кстати, это минфиновская затея. Но вы от министра финансов Антона Силуанова что-то хорошее ждёте? Я не сильно. Но ладно. Вероятно, решили поддержать строительный сектор, где миллионы людей работают. Но теперь внимание: почему так затрясло Грефа? А потому что он понимает: эти человейники, муравейники… он кому будет сбывать, если начнутся массовые дефолты? Если произойдёт схлопывание пузыря недвижимости? Это очень серьёзная ситуация", - резюмировал Юрий Пронько, предостерегая от бездумного прикармливания сектора в ожидании неминуемых банкротств.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



247
Источник
Похожие новости
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой противоракеты
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 00:30
США захватили "политические психопаты"? Русские подлодки их вылечат
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии...
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разг...
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги за...
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СС...
29 октября 2020, 06:00
Россия "обнулила" США: Специалист по ПВО раскрыл смысл испытаний новой прот...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
26 октября 2020, 00:05
Одного звонка Помпео хватило, чтобы понять: Тихановская для США - "дутая фигура"
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
23 октября 2020, 20:45
"Спасите хотя бы ветеранов": Украина просит помощи у Путина в обход официальных властей
24 октября 2020, 14:10
"Знает кошка американская, чьё сало съела": Сатановский предсказал итог выборов в США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.