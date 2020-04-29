Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на До...
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сата...
Главная / Политика

"Греф, Чубайс, Шувалов... Как пиявки присосались к бюджету": Юрий Пронько призвал к глобальному перезапуску

29 апреля 2020, 21:10  •  19 • Политика
В эфире программы "Сухой остаток" ведущий Юрий Пронько заявил, что пришло время перезапустить не только экономику, но и процессы изменений в нашей стране. Пока же "горе-реформаторы типа Грефа, Чубайса, Шувалова", которые "как пиявки присосались к бюджету", не понесли никакого наказания за провальные реформы в медицине, образовании и других сферах, заметил Пронько. По его словам, каждый чиновник, каждый реформатор должен нести ответственность.
Российский Минздрав в 2015 году отчитался, что в Москве за период с 2010 по 2014 год количество инфекционных коек было сокращено в 1,5 раза. Количество инфекционных коек для детей за указанный период сокращено в 1,6 раза. В последующие годы этот процесс только набирал обороты, отметил в программе "Сухой остаток" Юрий Пронько.
"Теперь из-за этих горе-реформаторов, которые продолжают сидеть в своих креслах, приходится в авральном порядке восстанавливать целое направление. И ведь ни один из них не признал своих ошибок, ни один из них не был отправлен в отставку, ни один не ответил перед соответствующими службами за тот вред, который они нанесли. И это касается не только медицины. Вы посмотрите, во что превратили российскую школу. ЕГЭ, ОГЭ порождают болванчиков, которые отгадывают ответы в ребусе под названием "тесты". Учителей замордовали. Они не учат, а отчитываются по каждому поводу. Помните, как один из реформаторов по фамилии Греф предлагал уничтожить все математические школы в России? Дескать, математика – это прошлый век. Греф и в отношении страны позволял себе крайне неоднозначные высказывания", - прокомментировал Пронько.
По мнению ведущего, подобные Грефу инициировали и позорную пенсионную реформу, которая свелась к повышению возраста выхода на заслуженный отдых, но не к росту благосостояния российских стариков.
"Силуанов им обещал путешествия по миру, рост покупательной способности, что пенсионеры будут оказывать помощь своим детям и внукам. Вместо этого даже обещанную тысячу не все получили. Ни одна реформа, которая была инициирована с момента чубайсовской приватизации, которая, по чёткому определению академика Глазьева, превратила Россию в "блатной капитализм", не увенчалась успехом", - добавил Пронько.
Ведущий предлагает выход из этой ситуации - перестать слушать западных консультантов из МВФ, Всемирного банка, консалтинговых компаний, который пишут для российских чиновников готовые решения, а также доморощенных "сектантов" из ВШЭ и РЭШ.
"Они интеллектуальные импотенты, которые, кроме вреда, ничего хорошего не принесли России. Они ещё вчера кричали, а сейчас требуют от него помощи. Мной давно замечено, что те, кто больше всего кричит "государство, вон из экономики", сами присосались к госбюджету. Работают исключительно в госбанках, госкорпорациях, госвузах, госСМИ. Вы все эти фамилии знаете – Греф, Чубайс, Шувалов и далее по списку. Они не создают свои бизнесы, они, как пиявки на теле человека, предпочитают осваивать деньги, которые получило государство из наших кошельков в виде налогов", - подчёркивает Пронько.
По его словам, в нашей стране достаточно интеллектуальных ресурсов – от РАН до научно-производственных объединений, чтобы "послать этих чудаков вместе с их провальными реформами к праматери истории". Ведущий настаивает: пришло время перезапустить не только экономику, но и процессы изменений в стране.
"Каждый чиновник, каждый реформатор должен нести ответственность. Иначе получится, как сейчас с медицинским персоналом, который все последние годы оптимизировали, а теперь, когда грянула беда, в спешном порядке зовут на работу", - резюмирует Пронько.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



19
Источник
Похожие новости
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отшутился в ответ
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина
29 апреля 2020, 13:10
"Что они там курят?" Версию "Бука" в деле MH17 разоблачил военный эксперт Леонков
29 апреля 2020, 15:10
Политическая обстановка в России накаляется? Политолог Баширов указал на "верный признак"
29 апреля 2020, 10:10
"Омарное голодание мозга": Названа причина "бешенства" Навального на самоизоляции
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 апреля 2020, 00:10
Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
29 апреля 2020, 00:10
"Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?": Лавров лишь скромно отш...
29 апреля 2020, 04:10
ГБР завершило следствие по делу Пашинского. За «бытовуху» ему грозит тюремный срок
29 апреля 2020, 02:10
Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное сло...
29 апреля 2020, 02:10
Не выпускают никого: В Казахстане заварили вход в подъезд из-за одного больного COVID...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
25 апреля 2020, 05:10
"Страной управляет шарахающаяся своей тени власть": Украинец пригрозил выкормышам Сороса
25 апреля 2020, 18:10
Украинский нацизм в действии: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган
28 апреля 2020, 21:10
«Видосики на хлеб не намажешь». Супруга Зеленского разгневала украинцев
24 апреля 2020, 06:10
Нота протеста. Китай претендует на территории Казахстана
27 апреля 2020, 23:10
Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
26 апреля 2020, 06:10
Украина на стыке цивилизаций: мегахутор против империи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.