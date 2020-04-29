"Греф, Чубайс, Шувалов... Как пиявки присосались к бюджету": Юрий Пронько призвал к глобальному перезапуску

Российский Минздрав в 2015 году отчитался, что в Москве за период с 2010 по 2014 год количество инфекционных коек было сокращено в 1,5 раза. Количество инфекционных коек для детей за указанный период сокращено в 1,6 раза. В последующие годы этот процесс только набирал обороты, отметил в программе "Сухой остаток" Юрий Пронько.

"Теперь из-за этих горе-реформаторов, которые продолжают сидеть в своих креслах, приходится в авральном порядке восстанавливать целое направление. И ведь ни один из них не признал своих ошибок, ни один из них не был отправлен в отставку, ни один не ответил перед соответствующими службами за тот вред, который они нанесли. И это касается не только медицины. Вы посмотрите, во что превратили российскую школу. ЕГЭ, ОГЭ порождают болванчиков, которые отгадывают ответы в ребусе под названием "тесты". Учителей замордовали. Они не учат, а отчитываются по каждому поводу. Помните, как один из реформаторов по фамилии Греф предлагал уничтожить все математические школы в России? Дескать, математика – это прошлый век. Греф и в отношении страны позволял себе крайне неоднозначные высказывания", - прокомментировал Пронько.

По мнению ведущего, подобные Грефу инициировали и позорную пенсионную реформу, которая свелась к повышению возраста выхода на заслуженный отдых, но не к росту благосостояния российских стариков.

"Силуанов им обещал путешествия по миру, рост покупательной способности, что пенсионеры будут оказывать помощь своим детям и внукам. Вместо этого даже обещанную тысячу не все получили. Ни одна реформа, которая была инициирована с момента чубайсовской приватизации, которая, по чёткому определению академика Глазьева, превратила Россию в "блатной капитализм", не увенчалась успехом", - добавил Пронько.

Ведущий предлагает выход из этой ситуации - перестать слушать западных консультантов из МВФ, Всемирного банка, консалтинговых компаний, который пишут для российских чиновников готовые решения, а также доморощенных "сектантов" из ВШЭ и РЭШ.

"Они интеллектуальные импотенты, которые, кроме вреда, ничего хорошего не принесли России. Они ещё вчера кричали, а сейчас требуют от него помощи. Мной давно замечено, что те, кто больше всего кричит "государство, вон из экономики", сами присосались к госбюджету. Работают исключительно в госбанках, госкорпорациях, госвузах, госСМИ. Вы все эти фамилии знаете – Греф, Чубайс, Шувалов и далее по списку. Они не создают свои бизнесы, они, как пиявки на теле человека, предпочитают осваивать деньги, которые получило государство из наших кошельков в виде налогов", - подчёркивает Пронько.

По его словам, в нашей стране достаточно интеллектуальных ресурсов – от РАН до научно-производственных объединений, чтобы "послать этих чудаков вместе с их провальными реформами к праматери истории". Ведущий настаивает: пришло время перезапустить не только экономику, но и процессы изменений в стране.

"Каждый чиновник, каждый реформатор должен нести ответственность. Иначе получится, как сейчас с медицинским персоналом, который все последние годы оптимизировали, а теперь, когда грянула беда, в спешном порядке зовут на работу", - резюмирует Пронько.