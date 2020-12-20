"Греф - это матерное слово почти что": Мережко объяснил, как Россию превращают в шоу фриков

В Германии под видом "шоу фриков" показывают откровенную порнографию, в чём убедился российский дрессировщик Эдгард Запашный, продемонстрировав соответствующее видео. Кто Россию подталкивает к подобной деградации, рассказал в интервью Царьграду кинорежиссёр и народный артист России Виктор Мережко.

Он отметил, что государство, к сожалению, устранилось от контроля за будущим. Потому что убито кино, убита литература, убит театр, фактически поэзия - всё убито. И на чём учить детей хорошему, доброму, светлому - непонятно, указывает режиссёр.

Да, государство выделяет деньги на детское кино, однако это полностью нивелируется двумя большими но, отмечает Виктор Мережко. Во-первых, выделенные деньги немедленно разворовываются, причём очень быстро и успешно. А во-вторых, "Союзмультфильм" бывший и киностудия имени Горького контролируются людьми главы Сбера Германа Грефа.

"А Греф - это матерное слово почти что", - сказал Виктор Мережко в беседе с Царьградом.

В результате, по информации режиссёра, уже делаются мультики, когда мальчик с мальчиком, а девочка с девочкой. Студии Горького, по слухам, также дано ценное указание показывать, как мальчик встречается с мальчиком и чем они занимаются, добавил Виктор Мережко.