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"Гражданскую жену Путина" на праймериз "Единой России" разоблачили. Эксперт указал на враньё

15 мая 2020, 09:55  •  247 • Политика
Экономист, социолог, научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений Иосиф Дискин прокомментировал новость о том, что в списке участников праймериз татарстанского отделения "Единой России" оказалась женщина, называющая себя "гражданской женой Путина". Эксперт указал на враньё в истории "подруги" главы государства.
Услышав новость о том, что в списке участников праймериз татарстанского отделения "Единой России" оказалась женщина, называющая себя "гражданской женой Путина", экономист, социолог, научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений Иосиф Дискин задался вопросом - не боится ли эта дама закона о клевете.
Согласно версии 52-летней Елизаветы Романовой, она познакомилась с президентом Владимиром Путиным 20 лет назад на Канарских островах. Также известно, что женщина окончила Камский автомеханический техникум, трудится на ПАО "КАМАЗ" кузнецом-штамповщиком. Членом партии "Единая Россия" Романова стала в 2008 году. В числе своих достижений указывает, что была руководителем бригады штамповщиц, изготовивших первые "Панцири" для Минобороны.
"Первая моя реакция - это процитировать Павла Николаевича Милюкова: "Что это, глупость или измена?" Помните такое? Выступая в Государственной Думе, он спрашивал правительство: "Это глупость или измена?" Понимаете, для меня это непростая история, потому что я один из основателей "Единой России". Я был одним из тех 40 человек, которые подписали заявление об учреждении этого общественно-политического движения. Это было давно. Правда, я уже давно приостановил, будучи членом палаты, членство в партии. Но всё равно для меня это не пустое дело", - пояснил свою позицию Дискин.
По его мнению, ситуация заслуживает того, чтобы всё отделение партии, руководство отделения партии, которое допустило внесение в праймериз Романовой, было распущено.
"По очень простой причине. Давайте по фактам смотреть. Ну, представляете себе, какие Канарские острова для Путина? Максимум день-два его отсутствия в стране можно было зафиксировать. Никакого отдыха на Канарских островах. Это невозможно. Просто по факту. Вот этого не может быть никогда. Я более или менее довольно давно наблюдаю за лидером и могу сказать, что даже о неделе отсутствия в тот период, который упоминается, речи быть не может. Могло быть отсутствие на 3-4 дня во времена, когда он был замом Собчака, но тогда он ездил, как известно, со своей женой. В тот период, о котором говорит госпожа Романова, даже отсутствие его на день-два не могло быть, потому что Путин был уже в фокусе каждодневного внимания, наблюдения, соблюдения и так далее. ФСО в страшном сне бы не могло придумать отпустить его на Канарские острова", - уверен эксперт.
Ещё более невероятным кажется, по его словам, то, что некая штамповщица могла просочиться сквозь плотные ряды ФСО и познакомиться с президентом.
"Девушка просто предъявила ФСО обвинение в преступной халатности. Третье. "КАМАЗ" точно не занимался, несмотря на то, что "КАМАЗ", конечно, входит в чемезовскую империю, в "Ростех", но точно не занимался изготовлением никаких "Панцирей". Вот, знаете, там она, может, хорошая штамповщица. Но общий из всего этого сказанного вывод - ей требуется психическая экспертиза", - подчеркнул Дискин.
Эксперт предупреждает, что всё написанное Елизаветой Романовой о себе является нарушением закона о клевете.
"Президент у нас человек широкой души, он не будет возбуждать дело, обращаться с заявлением. Но ФСО точно может. Потому что заявление о том, что могла быть какая-то гражданская жена Путина, является, ещё раз, обвинением в их некомпетентности и преступной халатности. Даже если не в эти годы, а хоть в какие другие. Поэтому девушка просто рискует", - уверен Дискин.
Более того, подчёркивает он, ситуация требует вмешательства исполкома "Единой России" для того, чтобы "к чёртовой матери распустить", отстранить от руководства тех, кто принял решение допустить Романову с такими заявлениями на выборы.
"Ещё раз говорю, при таких друзьях уже и врагов президенту не надо", - резюмировал Дискин.

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