"Гражданские права изменятся радикально": Эксперт о мире после COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 породит новый вид дискриминации на основании наличия или отсутствия прививки. Такого мнения придерживается спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, в ближайшем будущем мир ожидает разделение на "чистые зоны". А людей поделят по принципу доступа к какому-то месту или его отсутствию. То есть людей с прививкой будут пускать в определённые места, а людей без - нет.

"Это суровая угроза, которую многие ощущают. Даже когда во всем мире появится вакцина, изменятся гражданские права, причём радикально", - приводит Nation News слова Дмитрия Пескова.

Другим последствием пандемии COVID-19 эксперт называет осознание неготовности больших городов к жизни в условиях эпидемии. Сейчас пошёл тренд на максимальную автономность. Ускоренными темпами идёт разработка беспилотных такси и дронов для доставки еды, а также идёт поиск новых логистических и энергетических решений.