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"Гражданские права изменятся радикально": Эксперт о мире после COVID-19
18 сентября 2020, 11:50 • 92 • Политика
Мир будущего разделится на привитых и непривитых от коронавируса, считает спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития. "Даже когда во всём мире появится вакцина, изменятся гражданские права, причём радикально", - уверен он.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 породит новый вид дискриминации на основании наличия или отсутствия прививки. Такого мнения придерживается спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
По его словам, в ближайшем будущем мир ожидает разделение на "чистые зоны". А людей поделят по принципу доступа к какому-то месту или его отсутствию. То есть людей с прививкой будут пускать в определённые места, а людей без - нет.
Другим последствием пандемии COVID-19 эксперт называет осознание неготовности больших городов к жизни в условиях эпидемии. Сейчас пошёл тренд на максимальную автономность. Ускоренными темпами идёт разработка беспилотных такси и дронов для доставки еды, а также идёт поиск новых логистических и энергетических решений.
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