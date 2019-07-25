Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СБУ задержала российский танкер
Новая военная доктрина Поднебесной. Важнейшее место в ней занимает Россия
"Я сам был на месте крушения": Ополченец добавил фактов к фильму-рассл...
На приграничных территориях: в Госдуме предлагают сделать образование в регионах...
Главная / В мире

"Гражданские лица становятся мишенью украинских ВВС": После фильма-расследования о МН17 западные пользователи начали прозревать

25 июля 2019, 19:24  •  162 • В мире
Западные пользователи соцсети Twitter комментируют новый 28-минутный документальный фильм голландского режиссера Макса фон дер Верффа и репортера RT Яны Ерлашовой "Рейс MH17 - призыв к справедливости". Напомним, фильм построен на данных, предоставленных официальными лицами Малайзии.
"Посмотрим, кто тут главный", - пишет пользователь Dutchski. По его словам, голландский премьер Марк Рютте явно испугался после просмотра этого фильма, показанного на всех телеканалах Нидерландов для зрителей, желающих увидеть сбалансированную картину.
"Вы видите, что вариант "Россия сделала это" - это образец украинской лжи. Хиггинс солгал о лжи Украины по MH17", - пишет Deus Abscondis.
"Вереница лживых заявлений. Их гораздо больше. Вспомните украинское заявление, что у них были доказательства, что Россия собиралась вторгнуться 18-го? Потом украинцы сказали, что MH17 предотвратил это вторжение, и Украина была "спасена" благодаря MH17, что лично для меня звучит как мотив", - заключает он.
"JIT [международная следственная группа - прим. Царьграда] полностью уничтожена этим документальным фильмом о MH17", - пишет tebbienougedaan.
"Гражданские лица и журналисты становятся мишенью украинских ВВС. Их военные самолёты проводили бомбардировки по той же траектории полёта, что и гражданские суда, - отмечает The Classroom and the Tavern. - Как я и предупреждал, за несколько недель до этого, если не будет сделана бесполётная зона, произойдёт неизбежное. Так и случилось - MH17 был сбит".
"Благодаря Джону Хелмеру @bears_with, @ZeroHedge и другим, документальный фильм о MH17 Макса ван дер Верффа и Яны Ерлашовой собрал 78 тысяч просмотров. Малайзия должна срочно забрать у JIT право на расследование", - призывает Kees van der Pijl.
"Если вы хотите копнуть так глубоко, то где же спутниковые снимки США с космодрома seps, когда MH17 исчез? Конечно, у вас, янки, должно быть несколько изображений "Бука", летящего из пункта A в пункт B. Ну и где они?" - вопрошает Andrew Gilmour.
"Все должны увидеть этот документальный фильм голландской совместной следственной группы @JITMH17, ведущей расследование о сбитом малайзийском самолете MH17, о том, как дилетантски подделанные доказательства использовали для обвинения России, фактически не проводя никакого расследования", - подчеркивает Sadde.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



162
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 03:09
Указания на случай ядерной войны: Карьера Джонсона-премьера начинается с "Писем последней надежды"
25 июля 2019, 19:24
"Гражданские лица становятся мишенью украинских ВВС": После фильма-расследования о МН17 западные пользователи начали прозревать
25 июля 2019, 12:54
Автохлам - в Россию: Китай "разгружает" собственный рынок "бэушек"
25 июля 2019, 12:54
"Забывчивой" Европе Москва ответит салютами в честь 75-летия освобождения от фашистов
25 июля 2019, 19:24
"Я сам был на месте крушения": Ополченец добавил фактов к фильму-расследованию про МН17
25 июля 2019, 09:39
Нотр-Дам под угрозой: Реставратор предупредил об опасности обрушения сводов собора
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июля 2019, 09:39
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось д...
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
25 июля 2019, 06:24
"Европе дают шанс сохранить лицо": В Рунете поняли, почему Малайзия еще не ...
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму п...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2019, 01:09
Киев отправил спецназ на подавление Майдана в Донецкой области? МВД Украины сообщило о подкреплении - фото
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
22 июля 2019, 22:54
«Преступление против человека и его здоровья»: более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.