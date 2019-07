"Гражданские лица становятся мишенью украинских ВВС": После фильма-расследования о МН17 западные пользователи начали прозревать

"Посмотрим, кто тут главный", - пишет пользователь Dutchski. По его словам, голландский премьер Марк Рютте явно испугался после просмотра этого фильма, показанного на всех телеканалах Нидерландов для зрителей, желающих увидеть сбалансированную картину.

"Вы видите, что вариант "Россия сделала это" - это образец украинской лжи. Хиггинс солгал о лжи Украины по MH17", - пишет Deus Abscondis.

"Вереница лживых заявлений. Их гораздо больше. Вспомните украинское заявление, что у них были доказательства, что Россия собиралась вторгнуться 18-го? Потом украинцы сказали, что MH17 предотвратил это вторжение, и Украина была "спасена" благодаря MH17, что лично для меня звучит как мотив", - заключает он.

"JIT [международная следственная группа - прим. Царьграда] полностью уничтожена этим документальным фильмом о MH17", - пишет tebbienougedaan.

"Гражданские лица и журналисты становятся мишенью украинских ВВС. Их военные самолёты проводили бомбардировки по той же траектории полёта, что и гражданские суда, - отмечает The Classroom and the Tavern. - Как я и предупреждал, за несколько недель до этого, если не будет сделана бесполётная зона, произойдёт неизбежное. Так и случилось - MH17 был сбит".

"Благодаря Джону Хелмеру @bears_with, @ZeroHedge и другим, документальный фильм о MH17 Макса ван дер Верффа и Яны Ерлашовой собрал 78 тысяч просмотров. Малайзия должна срочно забрать у JIT право на расследование", - призывает Kees van der Pijl.

"Если вы хотите копнуть так глубоко, то где же спутниковые снимки США с космодрома seps, когда MH17 исчез? Конечно, у вас, янки, должно быть несколько изображений "Бука", летящего из пункта A в пункт B. Ну и где они?" - вопрошает Andrew Gilmour.

"Все должны увидеть этот документальный фильм голландской совместной следственной группы @JITMH17, ведущей расследование о сбитом малайзийском самолете MH17, о том, как дилетантски подделанные доказательства использовали для обвинения России, фактически не проводя никакого расследования", - подчеркивает Sadde.