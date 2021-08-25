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"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной

25 августа 2021, 03:15  •  66 • Политика
США хотят перенести в Донбасс уже опробованную на Украине схему внешнего управления. Захватившие украинское правительство "грантоеды" теперь пойдут на восток.
Западные страны намерены противодействовать влиянию России на юго-восточные регионы Украины. Для этого Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут специальный фонд, который будет финансировать юго-восток Украины. Речь, вероятнее всего, идёт о подконтрольной Киеву части Донбасса.
Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США помогут смягчить дестабилизирующее воздействие России на южные и восточные регионы Украины,
- пишет посольство Великобритании в Facebook.
В диппредставительстве уточнили, что фонд начнёт работу уже в декабре. В течение трёх лет в него привлекут до 35 млн фунтов стерлингов (48 млн долларов). Деньги будут направлены на предоставление региональным властям западных политконсультантов, а также на гранты, которые "создают экономические возможности и улучшают доступ жителей востока к госуслугам".
Британское посольство, в частности, отметило, что результатом финансирования Донбасса должно стать улучшение качества коммунальных услуг, повышение доходности от фермерских хозяйств и расширение связей между подконтрольными и неподконтрольными территориями.
Примечательно, что предлагаемая Западом схема "стабилизации" ранее уже применялась на Украине. Засилье иностранных советников и отрабатывающих западные гранты ангажированных украинских сотрудников (на Украине их называют "грантоедами" или "соросятами") привело к формированию системы внешнего управления страной. Установив контроль над местной элитой, Запад получил возможность навязать "партнёрам" любое невыгодное им политическое или экономическое решение.
Добавим также, что украинские власти тоже предпринимали попытки "бороться" с влиянием России в Донбассе. Но эта борьба пока что ограничилась вещанием на территорию Донбасса пропагандистского телеканала "Дом".

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