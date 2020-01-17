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"Границы должны находиться под полным контролем": В Киеве снова озвучили свои условия выборов в Донбассе
17 января 2020, 19:54 • 90 • В мире
Выборы в Донбассе могут быть проведены при соблюдении ряда требований. Одно из них – "границы должны находиться под полным контролем", заявила Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе.
Об этом она написала на своей странице в Facebook. Кроме того, по мнению украинских властей, проведение выборов возможно только после того, как в Донбасс вернутся все беженцы, сообщает Nation News.
Известно, что в Киеве не хотят торопиться с проведением выборов в Донбассе, считая, что "ненадлежащая подготовка или преждевременное проведение голосования" может спровоцировать новый виток военных действий в регионе.
По словам министра иностранных дел Украины, "выборы в Донбассе, на территориях, которые не контролируются Киевом, должны быть проведены уже осенью, когда на Украине состоятся местные выборы. Однако если провести их не получится в этом году, тогда Киев "будет искать альтернативу Минским соглашениям", заявил Вадим Пристайко.
Комментируя заявление главы украинского МИД, в Луганской Народной Республике отметили, что его позиция вступает в противоречие с обязательствами, которые Украина взяла на себя согласно "формуле Штайнмайера".
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