"Границы должны находиться под полным контролем": В Киеве снова озвучили свои условия выборов в Донбассе

Об этом она написала на своей странице в Facebook. Кроме того, по мнению украинских властей, проведение выборов возможно только после того, как в Донбасс вернутся все беженцы, сообщает Nation News.

"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования", - написала Олифер.

Известно, что в Киеве не хотят торопиться с проведением выборов в Донбассе, считая, что "ненадлежащая подготовка или преждевременное проведение голосования" может спровоцировать новый виток военных действий в регионе.

По словам министра иностранных дел Украины, "выборы в Донбассе, на территориях, которые не контролируются Киевом, должны быть проведены уже осенью, когда на Украине состоятся местные выборы. Однако если провести их не получится в этом году, тогда Киев "будет искать альтернативу Минским соглашениям", заявил Вадим Пристайко.

Комментируя заявление главы украинского МИД, в Луганской Народной Республике отметили, что его позиция вступает в противоречие с обязательствами, которые Украина взяла на себя согласно "формуле Штайнмайера".