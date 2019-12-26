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"Границу они не пересекут": В МИД России рассказали об ответных мерах на санкции США
26 декабря 2019, 14:54 • 89 • Политика
В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США. Они коснутся тех американцев, которые проявляли "наибольшую активность" в плане введения санкций против России и других антироссийских инициатив. "Границу они не пересекут", - озвучил один из вариантов Сергей Рябков.
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, какие меры будут предприняты в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Он не исключил, что тех, кто активнее всего продвигал введение ограничительных мер, занесут в список невъездных.
Он отметил, что США любят кичиться списками людей, которым запрещён въезд в страну. В России такой практики нет, однако списки существуют. В них могут внести американских политиков, которые проявляли "наибольшую активность" в плане введения санкций против России и других антироссийских инициатив.
При этом замглавы МИД России добавил, что ответные меры не будут приниматься в спешке. Никакой гонки в этом плане нет.
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