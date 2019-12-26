"Границу они не пересекут": В МИД России рассказали об ответных мерах на санкции США

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, какие меры будут предприняты в ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Он не исключил, что тех, кто активнее всего продвигал введение ограничительных мер, занесут в список невъездных.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию", - сказал Сергей Рябков.

Он отметил, что США любят кичиться списками людей, которым запрещён въезд в страну. В России такой практики нет, однако списки существуют. В них могут внести американских политиков, которые проявляли "наибольшую активность" в плане введения санкций против России и других антироссийских инициатив.

"Эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно, как это любой американец считает для себя нормальным и естественным, могут путешествовать по нашей стране - границу они не пересекут", - цитирует "Интерфакс" слова Рябкова.

При этом замглавы МИД России добавил, что ответные меры не будут приниматься в спешке. Никакой гонки в этом плане нет.