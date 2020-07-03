"Градус борьбы пока не снижаем": Лукашенко объявил о важной победе Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения государственных наград высказался по поводу нынешней обстановки с коронавирусом в республике, передаёт корреспондент БЕЛТА.

Он подчеркнул, что системе здравоохранения страны удалось выстоять в борьбе с распространением инфекции.

Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили, - заявил президент.

Он добавил, что пока белорусские медики остаются на посту, и пообещал, что после полного устранения угрозы в лице COVID-19 будет организована встреча с особо отличившимися в этой битве врачами.

Согласно информации на 1 июля, количество установленных эпизодов заражения SARS-CoV-2 в республике равно 62 424. В стране уже полностью выздоровели и выписались из медучреждений 47 553 человека.