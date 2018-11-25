"Грачи" поднялись в небо для охраны российских границ после украинской провокации — СМИ

По сообщениям СМИ, к совершающим патрулирование в Керченском проливе боевым ударным вертолетам Ка-52 ВВС России присоединились штурмовики Су-25.

В районе Керченского пролива, где три украинских военных судна в нарушение норм международного морского права без предупреждения зашли в территориальные воды России, патрулируют ударные вертолеты Ка-52 и штурмовики Су-25, именуемые "грачами", сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее два бронированных катера и буксир украинских ВМС направились из порта Одессы в Мариуполь и без предварительного уведомления российской стороны пересекли границу и вошли в территориальные воды России.

Для избежания дальнейших провокаций Погранслужбой ФСБ России был закрыт проход через Керченский пролив.