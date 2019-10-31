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"Гозман открыл мне глаза": Лидера "Союза правых сил" высмеяли за слова о "злобной и агрессивной" России
31 октября 2019, 23:39 • 81 • Политика
Леонид Гозман в эфире федерального канала заявил, что начиная с 12-го века, по мнению Запада, от России исходило зло и угрозы. "Гозман открыл мне глаза", - смеются над политиком в соцсетях.
Российский либеральный политик и лидер "Союза правых сил" Леонид Гозман заявил, что на Западе ещё начиная с 12-го века всегда считали, что от России всегда исходит зло и угрозы. В соцсетях ответили на откровения либерального политика.
Напомним, что заявление Гозмана о России прозвучало на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Политик добавил, что мерой патриотизма должен служить стыд за преступления Родины. К таковым он отнес 37-й год, "голодомор" и почему-то жертв Второй мировой войны.
Фото: скриншот Twitter/@STusyaA
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