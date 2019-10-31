"Гозман открыл мне глаза": Лидера "Союза правых сил" высмеяли за слова о "злобной и агрессивной" России

Российский либеральный политик и лидер "Союза правых сил" Леонид Гозман заявил, что на Западе ещё начиная с 12-го века всегда считали, что от России всегда исходит зло и угрозы. В соцсетях ответили на откровения либерального политика.

"Гозман открыл мне глаза. Я понял, почему веками все лезли на Россию - немцы, шведы, поляки, французы. Лезли и получали люлей - воистину злобная страна!", - пишет в Twitter "Голос Мордора".

"Причём постоянно предупреждают их - не ходите на Россию! Так от же ж... Мазохисты они. Лезут, чтобы получать", - добавляет в комментариях Tanya Lanc @STusyaA.

"Есть хороший афоризм: "Не всем в этом мире повезло родиться в России. Вот они и лезут хотя бы умереть тут", - отмечает Alexander Belozor @belozor.