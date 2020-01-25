"Гозман не может гордиться дедом": Политик облил грязью память защитников Родины

В преддверии 75-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне политик Леонид Гозман облил грязью память защитников Родины. Он разразился целым постом об "ужасах кровавого режима".

Политик предложил школьникам, участвующим в акции "Письмо прадеду на фронт", писать про ГУЛАГ, штрафбат, заградотряды, расстрелы НКВД и прочие "преступления режима". Послушать Гозмана, так каждый солдат был либо уголовником из штрафбата, либо политзаключённым ГУЛАГа, либо убит заградотрядами и НКВДшниками- просто потому что.

При этом политик так увлекается, что окончательно теряет связь с реальностью. Ничем иным объяснить пассаж про сожжённый по приказу Сталина дом, из-за чего замерзли жена и дети предполагаемого прадеда, невозможно. Каким образом тогда у прадеда-фронтовика появились внуки и правнуки, если вся семья замерзла по вине Сталина, непонятно.

"Гозман готовится к 9 мая", - комментирует в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян пост политика. "Потому что Гозман не может гордиться дедом - тот был расстрелян за дезертирство и грабежи людей", - предполагает Виталий Рoльщикoв @PolelitelMuh. "Враг. И не прячется, потому что защищён законами страны, которую эта нечисть ненавидит. А ненавидят "гозманы" именно Россию, а не власть, что бы они там ни говорили. Они гадят России сознательно и целенаправленно. Чужаки. Чуждые народу и стране и почему-то неприкасаемые", - считает K. Yuri. @KYuri74537110.

Фото: скриншот Twitter/@A_Gasparyan