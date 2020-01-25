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"Гозман не может гордиться дедом": Политик облил грязью память защитников Родины
25 января 2020, 00:24 • 234 • Политика
Политик Леонид Гозман призвал школьников, участвующих в акции "Письмо прадеду на фронт", писать про ГУЛАГ, штрафбат, заградотряды и расстрелы НКВД. "Потому что Гозман не может гордиться дедом - тот был расстрелян за дезертирство и грабежи людей", - комментируют призыв политика в соцсетях.
В преддверии 75-летия празднования Победы в Великой Отечественной войне политик Леонид Гозман облил грязью память защитников Родины. Он разразился целым постом об "ужасах кровавого режима".
Политик предложил школьникам, участвующим в акции "Письмо прадеду на фронт", писать про ГУЛАГ, штрафбат, заградотряды, расстрелы НКВД и прочие "преступления режима". Послушать Гозмана, так каждый солдат был либо уголовником из штрафбата, либо политзаключённым ГУЛАГа, либо убит заградотрядами и НКВДшниками- просто потому что.
При этом политик так увлекается, что окончательно теряет связь с реальностью. Ничем иным объяснить пассаж про сожжённый по приказу Сталина дом, из-за чего замерзли жена и дети предполагаемого прадеда, невозможно. Каким образом тогда у прадеда-фронтовика появились внуки и правнуки, если вся семья замерзла по вине Сталина, непонятно.
Фото: скриншот Twitter/@A_Gasparyan
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