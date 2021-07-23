"Говорю специально, чтобы заинтриговать": Путин и Мишустин готовят уникальное предложение по Курилам

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин готовят некое уникальное предложение по экономической деятельности на Курилах. "Говорю специально, чтобы заинтриговать", - отметил глава государства.

Путин, выступая на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, поручил Мишустину обратить особое внимание на ситуацию с Курилами. Речь идёт об организации на островах совместной экономической деятельности вместе с Японией.

Мы с вами это обсуждали, есть хорошие наработки. То, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, - отметил президент.

Глава государства выразил надежду на то, что после поездки Мишустина на Дальний Восток власти смогут сформулировать и реализовать предложения по Курилам.

Напомним, что Япония по-прежнему претендует на Курилы, хотя эти острова официально являются территорией России, что закреплено в международных документах. Москва твёрдо обозначила свою позицию: она не станет вести переговоры о возможности отчуждения Курил. Особенно после того, как в Конституцию России была внесена поправка, запрещающая отчуждение территорий в принципе. Однако страна готова обсудить осуществление совместной экономической деятельности на Курильских островах.