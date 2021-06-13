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"Говорят, он уже в России". Куда исчез начштаба морской охраны, который имел доступ к секретным планам Украины

13 июня 2021, 03:10  •  34 • Украина

Одиннадцатые сутки продолжаются поиски пропавшего 1 июня первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексея Черткова. Исчезновение высокопоставленного офицера подтвердила пресс-служба регионального управления морской охраны, капитан первого ранга объявлен в розыск, открыто уголовное производство. К поискам подключены полиция и военная контрразведка.

Алексей Чертков вышел из своего дома первого июня рано утром, в 6:30, и направился в штаб отряда. Но на службу не явился. Уже в полдень с его супругой связались офицеры отряда, однако она ничего не знала о своем муже. К вечеру военные связались с полицией и начали, пока еще неофициально, искать своего коллегу. Основания для беспокойства у них были.

Дело в том, что одесский отряд морской охраны несет пограничную службу на огромном участке государственной границы: от Крыма до Дуная, плюс еще охватывает 98 миль этой реки. Соответственно, начальник штаба этого подразделения осведомлен не только в вопросах охраны государственной границы на своем участке, но и на соседних. Помимо этого, начальник штаба имеет доступ к совершенно секретным документам, которые касаются охраны и обороны границы. В том числе к плану развертывания войск в случае войны.

То есть вполне ясны масштабы скандала, который начался после исчезновения офицера. Поэтому уже вечером в день пропажи к поискам подключилась и военная контрразведка. По информации "Страны", спецслужба тщательно проверяет все контакты офицера, а также всю его биографию и связи.

Однако поиски офицера до сих пор не дали результата. Во всяком случае, по официальной версии.

По неофициальной есть много версий.

По одной из них, его могли похитить или даже убить за долги, которые, как говорят, он имел.

Другие источники говорят, что офицер жив и находится в Украине, а "ушел на дно" чисто из-за депрессии после ссоры с женой.

Но по еще одной версии, которую обсуждают в военных кругах все более активно, ситуация может быть гораздо сложнее и высокопоставленный офицер уже за пределами страны.

Впрочем, сослуживцы Черткова недоумевают и говорят, что ситуация с исчезновением крайне загадочна.

"Алексей последнее время нервничал, но особо не распространялся о причинах своего поведения. Слышал, что у него проблемы в семье. Говорят, он одалживал крупные суммы, но не отдавал. Но бегать от таких проблем довольно плохая идея. Уже идут слухи о том, что он уже может быть в России. В штабе все на ушах стоят, сотрудники ВКР (военной контрразведки - Ред.) опрашивают всех подряд", - признался его сослуживец К.

Панику коллег пропавшего офицера можно понять: если Черткова не найдут, то полетят головы не только его непосредственного начальства, но и более высокого. Также это немалые ресурсные потери - придется переделывать огромное количество секретной документации, к которой имел доступ пропавший офицер.

Если же он объявится в России, да еще и сделает публичные заявления, ситуация может оказаться крайне серьезной.

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