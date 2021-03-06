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"Говорят, Крым можно было защитить…": Экс-глава Рады назвал пять причин потери полуострова

06 марта 2021, 21:20  •  66 • Политика
Бывший председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов назвал пять причин потери Крымского полуострова. И дело не только в ошибках, совершённых властями в 2014 году. "Говорят, Крым можно было защитить…" - произнёс политик.
"Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить... Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну", - назвал Турчинов первую причину.
Второй причиной является тяжёлое экономическое положение страны. Казначейский счёт целого государства составлял примерно 100 тысяч гривен.
По словам Турчинова, у Украины был бы шанс на сохранение полуострова, если бы не подписание Харьковских соглашений в 2010 году. Тогда Россия договорилась с Незалежной о пребывании Черноморского флота на её территории. Ещё две причины - отказ от ядерного оружия и системное разоружение армии.
Экс-глава Рады напомнил о мобилизации в начале 2014 года, которая провалилась. Причиной стала почти полностью уничтоженная система военкоматов, сообщает украинский телеканал новостей "24".

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