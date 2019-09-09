"Говорите, какие новые трусы у Бузовой": Баранец о технологиях Запада по разрушению страны на примере теракта на Гурьянова

В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года произошёл теракт на улице Гурьянова - на первом этаже 9-этажного жилого дома № 19 произошёл мощный взрыв, унесший жизни 109 человек. В канун трагедии по соцсетям снова прошелся старый фейк о том, что в произошедшем виновата ФСБ. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его словам, все, кто распространяет слухи и домыслы о причастности к терактам ФСБ - банальные склочники и трепачи. Военный обозреватель подчеркивает, если есть доказательства участия спецслужбы в терактах - пусть показывают. Однако Виктор Баранец уверен, что никаких доказательств у таких людей нет.

"Вот такие грязные склоки вокруг событий и людей, которые не обладают ни единой информацией, это такая очень серьёзная информационная болезнь нашего общества", - сказала в интервью Царьграду военный обозреватель Виктор Баранец.

Он добавил, что из-за этой болезни в стране начинают превалировать не люди, располагающие фактами и документами, а начинают превалировать те, кто льёт воду против государства, а равно и против государственных структур. Виктор Баранец отметил, что на Западе существуют определённые технологии разрушения государства. И одной из таких технологий является разрушение опорных основ государственности, к которой, по мнению военного обозревателя, относятся ФСБ, армия, Росгвардия, и так далее.