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"Говорите, какие новые трусы у Бузовой": Баранец о технологиях Запада по разрушению страны на примере теракта на Гурьянова
09 сентября 2019, 17:09 • 115 • Политика
Спустя 20 лет после терактов на улице Гурьянова в соцсетях снова появились фейки о том, что ФСБ взорвала дом. "Вы можете говорить, какие новые трусы носит Бузова, это ваша тема, но когда вы втискиваете туда ту же ФСБ - вы участвуете в атаках на родное государство", - считает военный обозреватель Виктор Баранец
В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года произошёл теракт на улице Гурьянова - на первом этаже 9-этажного жилого дома № 19 произошёл мощный взрыв, унесший жизни 109 человек. В канун трагедии по соцсетям снова прошелся старый фейк о том, что в произошедшем виновата ФСБ. Ситуацию для Царьграда прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, все, кто распространяет слухи и домыслы о причастности к терактам ФСБ - банальные склочники и трепачи. Военный обозреватель подчеркивает, если есть доказательства участия спецслужбы в терактах - пусть показывают. Однако Виктор Баранец уверен, что никаких доказательств у таких людей нет.
Он добавил, что из-за этой болезни в стране начинают превалировать не люди, располагающие фактами и документами, а начинают превалировать те, кто льёт воду против государства, а равно и против государственных структур. Виктор Баранец отметил, что на Западе существуют определённые технологии разрушения государства. И одной из таких технологий является разрушение опорных основ государственности, к которой, по мнению военного обозревателя, относятся ФСБ, армия, Росгвардия, и так далее.
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