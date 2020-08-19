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"Говорит с суфлёра лучше, чем Соболь по бумажке": Тихановская вышла с провокационным предложением

19 августа 2020, 13:05  •  202 • Политика
Проигравший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к ЕС с провокационным предложением. Политика сравнили с юристом ФБК: "Говорит с суфлёра лучше, чем Соболь по бумажке".
Светлана Тихановская записала обращение к ЕС, в котором попросила Брюссель не признавать состоявшиеся в Белоруссии выборы. По её словам, выборы якобы были сфальсифицированы, а президент страны Александр Лукашенко "потерял легитимность в глазах народа".
Известный российский журналист Армен Гаспарян отметил, что Тихановская, которая зачитывала свой текст на английском, говорит лучше, чем юрист ФБК Любовь Соболь.
Тихановская на английском говорит с суфлёра лучше, чем Соболь по бумажке. Но, с другой стороны, говорить хуже Соболь просто невозможно, - пишет он в Telegram.
Скриншот: Telegram/Гаспарян
Напомним, что ранее Тихановская объявила о создании Координационного совета, куда вошли враждебные к России люди. Белорусская оппозиция уже выдвинула свои требования, которые преимущественно сводятся к разрыву всех связей с РФ. Речь идёт о выходе из Евразийского и Таможенного союзов, о прекращении действия Союзного государства, о закрытии российских военных баз и о закрытии российских телеканалов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что минский майдан курируют политические силы, находящиеся за пределами страны. Он предупредил соотечественников, что в случае майдана белорусы "перечеркнут свою историю".

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