"Говорит с суфлёра лучше, чем Соболь по бумажке": Тихановская вышла с провокационным предложением

Светлана Тихановская записала обращение к ЕС, в котором попросила Брюссель не признавать состоявшиеся в Белоруссии выборы. По её словам, выборы якобы были сфальсифицированы, а президент страны Александр Лукашенко "потерял легитимность в глазах народа".

Известный российский журналист Армен Гаспарян отметил, что Тихановская, которая зачитывала свой текст на английском, говорит лучше, чем юрист ФБК Любовь Соболь.

Тихановская на английском говорит с суфлёра лучше, чем Соболь по бумажке. Но, с другой стороны, говорить хуже Соболь просто невозможно, - пишет он в Telegram.

Скриншот: Telegram/Гаспарян

Напомним, что ранее Тихановская объявила о создании Координационного совета, куда вошли враждебные к России люди. Белорусская оппозиция уже выдвинула свои требования, которые преимущественно сводятся к разрыву всех связей с РФ. Речь идёт о выходе из Евразийского и Таможенного союзов, о прекращении действия Союзного государства, о закрытии российских военных баз и о закрытии российских телеканалов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что минский майдан курируют политические силы, находящиеся за пределами страны. Он предупредил соотечественников, что в случае майдана белорусы "перечеркнут свою историю".