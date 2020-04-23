"Говорить о том, есть ли беспредел или нет, бессмысленно": Депутат ГД увидел выгоду в расширении полномочий полиции

Права полицейских предложено расширить внесением поправок к закону "О полиции". Депутат Госдумы Эрнест Валеев увидел в этом выгоду для простых граждан России.

Речь идёт о поправках, подготовленных Министерством внутренних дел. В частности, много шуму наделало предложение разрешить правоохранителям вскрывать автомобили граждан в случае возникновения угрозы теракта, для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, для задержания преступника или для спасения жизни.

Эрнест Валеев утверждает, что на практике речь идёт не о расширении прав полицейских, а о регламентации их действий, которые они и так совершают по долгу службы. Более того, гражданам выгоднее, если эти моменты будут тщательно прописаны в законе. Потому что привлечь полицейского к ответственности за превышение полномочий можно лишь в случае, если существует официальный регламент действий полицейского.