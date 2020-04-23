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"Говорить о том, есть ли беспредел или нет, бессмысленно": Депутат ГД увидел выгоду в расширении полномочий полиции

23 апреля 2020, 17:10  •  64 • Политика
Депутат Валеев утверждает, что поправки в закон "О полиции" выгодны простым гражданам. "Говорить о том, есть ли беспредел или его нет, бессмысленно. Когда это будет регламентировано, тогда они будут действовать в правовом поле", - сказал он.
Права полицейских предложено расширить внесением поправок к закону "О полиции". Депутат Госдумы Эрнест Валеев увидел в этом выгоду для простых граждан России.
Речь идёт о поправках, подготовленных Министерством внутренних дел. В частности, много шуму наделало предложение разрешить правоохранителям вскрывать автомобили граждан в случае возникновения угрозы теракта, для обеспечения безопасности во время массовых мероприятий, для задержания преступника или для спасения жизни.
Эрнест Валеев утверждает, что на практике речь идёт не о расширении прав полицейских, а о регламентации их действий, которые они и так совершают по долгу службы. Более того, гражданам выгоднее, если эти моменты будут тщательно прописаны в законе. Потому что привлечь полицейского к ответственности за превышение полномочий можно лишь в случае, если существует официальный регламент действий полицейского.
Говорить о том, есть ли беспредел или его нет, бессмысленно. Когда это будет регламентировано, тогда они будут действовать в правовом поле. Все остальные действия правоохранителей в законе "О полиции" прописаны, а эти нет. Поправки сыграют на пользу гражданам, - сказал Эрнест Валеев в комментарии Nation News.

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