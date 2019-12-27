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"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили на его слова о бедности в России

27 декабря 2019, 00:39  •  42 • Политика
Министр экономического развития Максим Орешкин признал отсутствие каких-либо улучшений в 2019 году в вопросах бедности и неравенства. "Это очень серьёзная проблема, я всё время это повторяю", - посетовал глава ведомства. "Говорить и повторять должны мы, а министр должен работать и улучшать", - ответили министру в соцсетях.
В вопросах искорения бедности и неравенства в 2019 году практически нет улучшений и это серьёзная проблема, заявил министр экономического развития РФ Орешкин. В соцсетях объяснили главе Минэкономики, что ему следует делать.
"Вопросы бедности и неравенства, здесь практически нет улучшения в этом году, и это очень серьёзная проблема, я всё время это повторяю", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
"А я почему-то думал, что говорить и повторять должны мы, а министр должен работать и улучшать", - комментирует в Twitter слова министра "Радио Стыдоба".
"Это вообще-то твоя работа, и не надо нам повторять, работать надо, если не получается, то другой работой надо заняться!!!" - поддерживает Рустам @RustamTashkent.
"Ни в этом году и ни в следующем! Стабильность", - иронизирует @Dokker_2018.
Напомним, что с похожей критикой днём ранее выступил президент России Владимир Путин на итоговом собрании правительства. Глава государства отчитал министров за то, что они фактически упустили целый год, не добившись успехов в реализации нацпроектов.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba

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