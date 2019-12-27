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"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили на его слова о бедности в России
27 декабря 2019, 00:39 • 42 • Политика
Министр экономического развития Максим Орешкин признал отсутствие каких-либо улучшений в 2019 году в вопросах бедности и неравенства. "Это очень серьёзная проблема, я всё время это повторяю", - посетовал глава ведомства. "Говорить и повторять должны мы, а министр должен работать и улучшать", - ответили министру в соцсетях.
В вопросах искорения бедности и неравенства в 2019 году практически нет улучшений и это серьёзная проблема, заявил министр экономического развития РФ Орешкин. В соцсетях объяснили главе Минэкономики, что ему следует делать.
Напомним, что с похожей критикой днём ранее выступил президент России Владимир Путин на итоговом собрании правительства. Глава государства отчитал министров за то, что они фактически упустили целый год, не добившись успехов в реализации нацпроектов.
Фото: скриншот Twitter/@RadioStydoba
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