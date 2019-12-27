"Говорить и повторять должны мы, а министр - работать": Орешкину ответили на его слова о бедности в России

В вопросах искорения бедности и неравенства в 2019 году практически нет улучшений и это серьёзная проблема, заявил министр экономического развития РФ Орешкин. В соцсетях объяснили главе Минэкономики, что ему следует делать.

"Вопросы бедности и неравенства, здесь практически нет улучшения в этом году, и это очень серьёзная проблема, я всё время это повторяю", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"А я почему-то думал, что говорить и повторять должны мы, а министр должен работать и улучшать", - комментирует в Twitter слова министра "Радио Стыдоба".

"Это вообще-то твоя работа, и не надо нам повторять, работать надо, если не получается, то другой работой надо заняться!!!" - поддерживает Рустам @RustamTashkent.

"Ни в этом году и ни в следующем! Стабильность", - иронизирует @Dokker_2018.