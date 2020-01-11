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"Говорить, что теракт или что был сбит, - рано": Украина получила доступ к чёрным ящикам рухнувшего "Боинга"

11 января 2020, 11:09  •  141 • В мире
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко выступил с заявлением по поводу случившейся в Тегеране авиакатастрофы. По его словам, пока приоритетной версии о причинах крушения нет. Пока рано делать вывод о том, что самолёт был сбит, равно как пока нет оснований говорить о теракте, пояснил он. Кроме того, стало известно, что иранская сторона предоставила украинским специалистам доступ к месту крушения и чёрным ящикам лайнера.

Множество догадок

В МИД Украины сделали заявления о случившемся 8 января крушении "Боинга". Как отметил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, на данный момент версия о причинах случившейся трагедии не ясна.
Он подчеркнул, что рано говорить о том, что на борту произошёл теракт, равно как и нет причин констатировать, что борт был сбит.
"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача - это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват - найти виновных", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу.
Отмечается, что иранская сторона дала возможность украинским экспертам приступить к исследованию места, где разбился самолёт, а также изучить чёрные ящики судна.
По словам Пристайко, в ближайшее время планируется восстановление переговоров экипажа судна.
"Мы также получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полётами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - заявил министр.
По его информации, в момент последнего сеанса связи пилотов с диспетчерами ситуация была штатной. При этом, уточнил глава МИД Незалежной, украинский самолёт действительно изменил курс после того, как начал терпеть крушение.
В рамках следствия официальный Киев намерен обсудить детали расследования с французской стороной, поскольку двигатели джета были именно французскими.
В планах Киева для детального изучения обстоятельств трагедии - создать международную коалицию.
По словам Пристайко, Украина будет требовать наказания виновных в крушении своего самолёта. И компенсации в случае, если его сбили. Что касается сроков возвращения тел погибших на родину, то министр пока не стал конкретизировать временной период.

Версии Запада

Ранее в США, Канаде и Великобритании заявили, что пассажирский борт был сбит иранской стороной "по ошибке". Примечательно, что обвинительный "вердикт" от официальных лиц вышеуказанных стран был озвучен со ссылкой на неких инсайдеров в разведке.
Затем американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: самолёт был сбит двумя ракетами комплекса SA-15 ВС Ирана.
Кроме того, по данным телеканала ABC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского представителя, спутник-разведчик США перед крушением лайнера зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, которые были выпущены в направлении самолёта.

Есть сомнения

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране. Оснований обвинять Иран в ответственности за падение "Боинга" сейчас нет, считает он. "Начинать некие игры по меньшей мере недостойно", - подчеркнул он и призвал дать специалистам возможность проанализировать ситуацию, сделать определённые выводы и не заниматься спекуляциями на теме.
Накануне в Сети появилось видео, активно расшаренное по интернету сторонниками Bellingcat. На записи запечатлено якобы попадание ракеты в авиалайнер. В пятницу, 12 января, корреспондент BBC в Иране Али Хашем опубликовал новое видео, которое якобы было сделано в момент крушения Boeing 737-800.
Судя по всему, запись велась из автомобиля за 56 секунд до крушения. На видео видно, что самолёт загорелся задолго до катастрофы, а никакой подлетающей ракеты не видно.
Однако оба ролика пока выглядят сомнительными.
Напомним, что крушение борта случилось 8 января. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли.

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