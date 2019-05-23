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"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
23 мая 2019, 00:39 • 67 • Политика
В администрации нового президента Украины Владимира Зеленского рассказали о поиске президентом решения по Донбассу. "Говорили несколько часов", - сказал представитель администрации. Он также отметил, что в Киеве ожидают информацию об итогах переговоров по украинской тематике между президентом РФ, канцлером Германии и президентом Франции.
Стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел в среду, 22 мая, консультации с представителями своей администрации. Отмечается, что темой обсуждения стала активизация процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Журналистам об этом сказал замглавы администрации президента Вадим Пристайко.
"С президентом мы говорили несколько часов о том, как мы можем сдвинуть тот процесс, который застрял в мертвой точке, - цитирует телеканал "112 Украина" Пристайко. – Сейчас в Киеве ожидают информации об итогах телефонных переговоров по теме Украины между президентом России Владимиром Путиным, немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы узнаем их результаты, - сказал Пристайко. - После чего мы сможем уже планировать наши следующие шаги". На вопросы журналистов, куда Зеленский осуществит свой первый международный визит в качестве лидера Незалежной, Пристойко отвечать не стал, отметив, что вскоре такая информация будет, несомненно, обнародована.
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