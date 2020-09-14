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"Говорили, надо воевать против государства": Экс-боевик сдал американцев в Сирии

14 сентября 2020, 18:00  •  151 • Политика
Бывший боевик сдал американцев в Сирии. По его словам, США финансировали террористов, требуя от них нападать на правительственные силы САР. Экс-боевик признался: "Говорили, надо воевать против государства".
Бывший террорист Абдурахман Джиср, который пошёл на сделку с властями и добровольно сложил оружие, заявил, что Соединённые Штаты занимаются финансированием радикальных группировок. В обмен они требуют, чтобы джихадисты сражались против правительственной армии Сирии и всеми силами дестабилизировали обстановку в стране.
"Нас сначала отослали на обучение в Иорданию, потом сюда. Деньги платили американцы, говорили, надо воевать против государства. Когда сирийская армия начала освобождать район за районом, наш отряд ушёл в Иорданию, раненых увезли в Израиль", - рассказал Джиср.
Информация о сотрудничестве США с боевиками поступала и ранее. Многие террористические группировки воюют в составе так называемой вооружённой оппозиции, которая уже много лет противостоит правительственным силам в попытке свергнуть президента Сирии Башара Асада. Оппозицию открыто поддерживают многие западные страны, включая США. Кроме того, американцы сотрудничают с местными курдами, которые добиваются автономии.

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