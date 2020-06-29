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"Гоу в державу": На страницы книги об украинской конституции затесались шумеры
29 июня 2020, 20:00 • 111 • В мире
На страницах детской книги об украинской конституции, которую рекламировали в соцсетях Офиса президента страны, неожиданно оказалось упоминание о шумерах. Там встречается фраза, отсылающая к шуткам в интернете: "Шумеры, гоу в державу". Пользователи недоумевают, как объяснить малышам связь шумеров и украинского главного закона.
Авторы украинской книги о конституции страны, судя по всему, переборщили с креативными идеями. Ранее на странице в Facebook Офиса президента Украины появилась информация об издании. Там сообщали, что книга издана, чтобы познакомить детей с конституцией и с раннего возраста объяснить их гражданские права. Однако на страницы книги о конституции неожиданно затесались шумеры.
"Шумеры, гоу в государство, я создал", - говорится на одной из иллюстраций.
Так авторы книги, видимо, отсылают малышей к популярной интернет-шутке. Однако родители юных читателей недоумевают, как объяснить им связь между шумерами и украинским главным законом. Под постом Офиса президента Украины появились возмущенные комментарии.
"Немного не поняла, о чём это. Как объяснить ребёнку связь этой фразы с конституцией Украины?" - возмутилась пользователь Виктория Дегтяр.
"Какой лютый трэш. Как это развидеть?" - написал пользователь с ником Lilumi Odi.
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