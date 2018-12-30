|
"Готовы вложить миллиарды": В "Нафтогазе" заявили об интересе США к украинской ГТС
30 декабря 2018, 03:24 • 46 • Политика
"Нафтогаз" верит в интерес американского инвестора к украинской ГТС. Глава газовой компании заявил, что в США "готовы вложить в украинскую трубу миллиарды долларов".
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что некий американский инвестор якобы хочет вложить деньги в украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом сообщает украинское издание УНН.
По словам Коболева, речь идёт об американской компании, которая занимается транспортом нефти и газа. Она якобы даже планирует вложить в украинскую ГТС миллиарды долларов США, и Киев уже вовсю ведёт с ней переговоры.
Эксперты высказывают большие сомнения в правдивости слов руководителя украинской газовой компании. В самой Украине отказались вкладывать деньги в модернизацию ГТС в связи с нерентабельностью из-за российского проекта "Северный поток - 2", после воплощения которого украинский маршрут транспортировки газа станет никому не нужным. Поэтому крайне сомнительно, что крупная компания США вдруг решила вложить свои деньги в украинскую ГТС.
Подпишитесь на нас
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
25 декабря 2018, 03:09
|
24 декабря 2018, 23:39
|
24 декабря 2018, 01:09
|
26 декабря 2018, 21:24
|
29 декабря 2018, 01:24
|
26 декабря 2018, 19:39
|
25 декабря 2018, 03:10