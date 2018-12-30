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"Готовы вложить миллиарды": В "Нафтогазе" заявили об интересе США к украинской ГТС

30 декабря 2018, 03:24  •  46 • Политика
"Нафтогаз" верит в интерес американского инвестора к украинской ГТС. Глава газовой компании заявил, что в США "готовы вложить в украинскую трубу миллиарды долларов".
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что некий американский инвестор якобы хочет вложить деньги в украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом сообщает украинское издание УНН.
По словам Коболева, речь идёт об американской компании, которая занимается транспортом нефти и газа. Она якобы даже планирует вложить в украинскую ГТС миллиарды долларов США, и Киев уже вовсю ведёт с ней переговоры.
"Есть компания, которая в настоящее время рассматривает возможность инвестирования в украинскую ГТС миллиардов долларов США. Это американская компания", - цитирует УНН слова главы "Нафтогаза".
Эксперты высказывают большие сомнения в правдивости слов руководителя украинской газовой компании. В самой Украине отказались вкладывать деньги в модернизацию ГТС в связи с нерентабельностью из-за российского проекта "Северный поток - 2", после воплощения которого украинский маршрут транспортировки газа станет никому не нужным. Поэтому крайне сомнительно, что крупная компания США вдруг решила вложить свои деньги в украинскую ГТС.

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