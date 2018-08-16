"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией

Американское издание We are the Mighty подготовило большой обзорный материал, о 5 странах, которые невозможно победить ни при каких обстоятельствах. В список непобедимых вошли, естественно, сами США, Китай, Индия, Афганистан и, конечно, Россия.

США, считают в издании, невозможно победить из-за сильной армии, высокой плотности населения, а также тотального разрешение на ношение оружия. Китай, в тоже время, невозможно будет победить из-за гигантского населения – 1,4 млрд человек, перенаселенность страны. Кроме того, в издании не исключают, что Вооруженные силы Китая окажется намного сильнее, чем кажется со стороны.

Индию, которая, к слову, не намного меньше Китая и по территории и по численности, невозможно победить из-за сложных климатических и географических условий. Кроме того, Индия заполнила все прибрежные воды подводными лодками, которые не дадут проплыть кораблям противника. Маленький Афганистан преподнесет своим завоевателям очень сложный рельеф местности, а так же невозможности подчинить население, состояшие из очень многих национальностей.

Интереснее всего нам почитать о России. Американское издание уверено, что нашу страну невозможно завоевать из-за сурового климата, огромной территории и армии. Но самое интересное – это, конечно, «национальное самосознание». Издание уверено, что русские уничтожат свою страну, но не отдадут ее захватчику. Кроме того, издание напоминает, что драться придется с каждым русским во всем 11 часовых поясах.