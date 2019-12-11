"Готовы продлить договор хоть сегодня": Лавров обсудил с Трампом судьбу СНВ-3

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Беседа продлилась около 50 минут и проходила за закрытыми дверями в Овальном кабинете. Журналистов туда не допустили.

После переговоров, проведённых сначала с госсекретарём США Майком Помпео, а затем с президентом Трампом, Лавров дал пресс-конференцию, где рассказал о вопросах, затронутых в ходе этих встреч.

В частности, был поднят вопрос договора СНВ-3. По словам Сергея Лаврова, российская сторона готова продлить этот договор хоть сегодня.