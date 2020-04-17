"Готовы принимать меры": Москва и Эр-Рияд рассказали, чего ждут от сделки ОПЕК+

Пресс-служба Минэнерго пояснила, что и Россия, и Саудовская Аравия намерены внимательно наблюдать за изменениями на рынке нефти, а также выполнять сокращения добычи, которые были согласованы ранее.

"Если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - сказано в сообщении.

Министры энергетики обеих стран выразили уверенность, что другие члены ОПЕК+, а также сторонние производители не будут отступать от обязательств, которые взяли на себя.

Александр Новак и принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд отметили, что Россией и Саудовской Аравией проведена большая работа, чтобы достичь соглашения, позволяющего достичь стабильного уровня на рынке нефти.

12 апреля 23 страны - участницы ОПЕК+ встретились на заседании, в ходе которого договорились об объёмах сокращения добычи нефти.