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"Готовы принимать меры": Москва и Эр-Рияд рассказали, чего ждут от сделки ОПЕК+

17 апреля 2020, 20:10  •  90 • Политика
Министр энергетики России Александр Новак побеседовал по телефону с коллегой из Саудовской Аравии принцем Абделем Азизом бен Сальманом аль Саудом. Стороны обсудили, чего ждут от сделки ОПЕК+. "Готовы принимать меры", - договорились Москва и Эр-Рияд.
Пресс-служба Минэнерго пояснила, что и Россия, и Саудовская Аравия намерены внимательно наблюдать за изменениями на рынке нефти, а также выполнять сокращения добычи, которые были согласованы ранее.
"Если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК+ и другими производителями", - сказано в сообщении.
Министры энергетики обеих стран выразили уверенность, что другие члены ОПЕК+, а также сторонние производители не будут отступать от обязательств, которые взяли на себя.
Александр Новак и принц Абдель Азиз бен Сальман аль Сауд отметили, что Россией и Саудовской Аравией проведена большая работа, чтобы достичь соглашения, позволяющего достичь стабильного уровня на рынке нефти.
12 апреля 23 страны - участницы ОПЕК+ встретились на заседании, в ходе которого договорились об объёмах сокращения добычи нефти.

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