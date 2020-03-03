"Готовы подставить даже президента": Политолог о чудовищной ошибке "Единой России"

"Партия власти" намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счёт одномандатных округов. Перераспределение голосов, которые могут быть поданы за малые партии, позволит "Единой России" при её нынешних рейтингах взять чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку.

В этом случае правящей партии необходимо одержать победу в 180–190 округах. Помочь "Единой России" может "Общероссийский народный фронт". Кроме того, источники "Ъ" также не исключают сценария, при котором на думских выборах списки "Единой России" возглавит Владимир Путин.

По данным ВЦИОМа, в середине февраля рейтинг "ЕР" составлял 32,7%, ближайший оппонент КПРФ отстаёт более чем вдвое (14,8%). При таких показателях партия может рассчитывать примерно на 43–45% голосов по спискам на думских выборах.

Реально же "Единая Россия" может получить больше мандатов за счёт партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%. Если они суммарно получат 20% голосов, это обеспечит ЕР возможность забрать 120–125 депутатских кресел из 225. Конституционное большинство составляет 300 мандатов, так что единороссам понадобится еще примерно 180 депутатских мест.

В худшем случае (при негативном для партии исходе голосования по спискам) единороссам надо будет получить порядка 190 мандатов. Напомню, на выборах 2016 года "ЕР" взяла 203 округа — впрочем, тогда позиции партии были куда крепче, чем сейчас. Особенно рейтинги "ЕдРа" обвалились после решений по так называемой пенсионной реформе и росту налогов.

Собеседники "Ъ" допускают, что по итогам предстоящей думской кампании одна из новых партий сможет преодолеть пятипроцентный барьер и в этом случае создать коалицию с "ЕР". Для этого партия должна взять на вооружение набор леворадикальных тезисов.

Ещё один источник издания утверждает, что в будущей Думе наибольшее число мест поделят "ЕР", КПРФ и ЛДПР. Однако у "партии власти" большие проблемы с подбором кандидатов, которых придётся "перекупать" у других политических сил. Другой источник полагает, что в этом случае списки "ЕР" должны позиционироваться как широкая общественная коалиция. Однако часть политологов считают сценарий с нынешним президентом во главе партийного списка маловероятным. Теоретически это возможно, такой сценарий намного повысил бы позиции "Единой России". Вопрос в том, входит ли в планы Владимира Путина участие в выборах.

Ведущий программы "Царьград. Главное" Юрий Пронько попросил прокомментировать тему политолога директора Института свободы Фёдора Бирюкова. Эксперт заметил, что у "Единой России" всегда была задача - брать большинство, а для другого эта партия и не нужна.

"Надо понимать, что это не политическая партия в её классическом понимании, это корпорация чиновников, коммерсантов и управленцев, которая как бы изображает "партию власти" в настоящий момент в России. И несмотря на все наши какие-то там размышления, доводы, анализы и так далее, она действует по своему пути. А этот путь один – взять большинство, задавить всё и провести ту политику, которая ей предназначена", - сказал Бирюков.

Но, с другой стороны, отмечает он, с уходом прежнего правительства, которое возглавлял как раз председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, собственно, отпадает эта кардинальная и глобальная функция проведения этих законов, которые штампует правительство, во многом ультралиберальных, антисоциальных и так далее.

"Новое правительство, по сути своей, по тем задачам, которые ему поставил президент Путин, и по тем задачам, которые озвучивает премьер Мишустин, оно вообще, собственно говоря, противоречит даже как бы социально-экономической парадигме "Единой России". И поэтому сегодня "Единая Россия", лучшее, что она могла бы сделать, – это поменять название, действительно создать какой-то ребрендинг, может быть, с ОНФ объединиться в новый блок, в новую партию и, таким образом, войти в Думу следующего созыва совершенно с другим лицом", - отметил Бирюков.

По его словам, большинство жителей России не участвуют в парламентских выборах, надо понимать, поэтому сложно говорить, что "Единая Россия" является "партией большинства".

"Единая Россия" принимает свои мандаты за счёт тех манипуляций, о которых вы говорили только что. Тех же одномандатников, которые якобы независимые, а идут на самом деле от "Единой России". За счёт колоссального прессинга в регионах, за счёт снятия неугодных кандидатов и неугодных партий во время выборов. Та же партия "Родина" наша, она постоянно сталкивается с этой проблемой снятия с выборов. И поэтому она может обеспечить себе административными мерами и методами вот это большинство", - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что современный парламент не отображает реальных настроений в стране, и нужно понимать, что четыре партии в Госдуме – это, по сути дела, одна корпорация, это четыре кабинета в одном ведомстве, которые друг друга дополняют.

"И не надо слишком как бы смотреть или слушать оппозиционные речи на трибуне Госдумы, поскольку они в целом все идут в ранге достижения этой псевдостабильности, как вы правильно отметили. Стабильность действительно ведёт в тупик. Но менеджеры этого пути полагают, что на их век хватит, а после нас хоть потоп. Эта логика губительная, безусловно, антисоциальная, антигосударственная, она превалирует в части политического класса, и в том числе в "Единой России", которая считает себя "партией власти", но на самом деле на данный момент таковой-то уже не является. Что касается, я хотел бы отдельно отметить, привлечения Владимира Путина к рекламной кампании, мне кажется, это чудовищная будет ошибка, если это случится. Я даже более чем уверен, что такого не произойдёт. Но в целом даже сама постановка вопроса со стороны "Единой России" говорит о том, что они готовы подставить даже президента, лишь бы защитить свои корпоративные интересы", - резюмировал эксперт.