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"Готовы поделиться опытом": Китай поддержал Россию в наведении порядка в лесном хозяйстве
16 сентября 2019, 05:09 • 90 • В мире
Накануне визита в Москву премьер Госсовета КНР Ли Кэцян дал большое интервью ТАСС, в котором рассказал об отношении Пекина к усилиям, предпринимаемым Москвой ради наведения порядка в лесной отрасли страны.
По словам высокопоставленного китайского чиновника, Пекин "решительно поддерживает" российскую сторону, особенно в части борьбы с незаконными лесорубами и наказании тех, кто нарушает соответствующие законы.
Также премьер отметил готовность Китай поделиться с Россией собственным опытом и уже имеющейся практикой в этом области.
Ли Кэцян в интервью ТАСС также прокомментировал озабоченность российских властей, касающуюся незаконной вырубки лесных массивов в восточных регионах страны, которая принимает угрожающие масштабы.
Премьер отметил, стремительное развитие инвестиционное сотрудничество в лесной отрасли между двумя странами. По его словам, сегодня это – "одно из самых перспективных направлений торгово-экономического партнерства. Оно уже принесло огромную пользу как народам России и Китая, так и компаниям обеих стран.
На сегодняшний день компании из Китая уже вложили в лесное хозяйство России более трех миллиардов долларов. Это дало возможность создать немалое числе рабочих мест для населения региона.
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