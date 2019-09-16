"Готовы поделиться опытом": Китай поддержал Россию в наведении порядка в лесном хозяйстве

По словам высокопоставленного китайского чиновника, Пекин "решительно поддерживает" российскую сторону, особенно в части борьбы с незаконными лесорубами и наказании тех, кто нарушает соответствующие законы.

Также премьер отметил готовность Китай поделиться с Россией собственным опытом и уже имеющейся практикой в этом области.

Ли Кэцян в интервью ТАСС также прокомментировал озабоченность российских властей, касающуюся незаконной вырубки лесных массивов в восточных регионах страны, которая принимает угрожающие масштабы.

Премьер отметил, стремительное развитие инвестиционное сотрудничество в лесной отрасли между двумя странами. По его словам, сегодня это – "одно из самых перспективных направлений торгово-экономического партнерства. Оно уже принесло огромную пользу как народам России и Китая, так и компаниям обеих стран.

На сегодняшний день компании из Китая уже вложили в лесное хозяйство России более трех миллиардов долларов. Это дало возможность создать немалое числе рабочих мест для населения региона.