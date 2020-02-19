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"Готовы поддержать в любом начинании": Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти

19 февраля 2020, 21:39  •  66 • В мире
Украина решила вмешаться в спор России и Белоруссии о транзите газа. Посол Украины в Белоруссии заявил, что их страна "готова поддержать Белоруссию в любом начинании". Поэтому украинская сторона может начать транзит нефти для белорусских НПЗ. Предлагается вариант нефтепровода "Одесса - Броды".
Украина сделала неожиданное заявление. Страна решила вмешаться в обсуждение транзита нефти: переговоры идут между Россией и Белоруссией. Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим сказал, что Украина готова "качать" нефть для белорусских НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Броды", передаёт ТАСС со ссылкой на белорусский портал naviny.by.
Кизим сказал, что этот вопрос поднимали уже в январе 2020 года. Однако чтобы начался транзит нефти, белорусская сторона должна оставить официальную заявку и рассказать, какие объёмы нужны. Кизим заявил, что "Беларусь нам подставила плечо": он имел в виду лето 2019 года, когда Россия ввела эмбарго на поставки топлива на Украину. Тогда стала передавать больше нефтепродуктов украинцам.
Контракт с Белоруссией закончился 31 декабря 2019 года. А 7 февраля в Сочи прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено: Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях. Власти Белоруссии по-прежнему занимаются поиском альтернативных вариантов поставок нефти.
Лукашенко в итоге заявил, что рыночные цены вроде бы устраивают. Но в то же время отметил:
"Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах (межправсоглашение заключено на 24 млн тонн, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнём отбор из транзитной трубы".
Несколькими днями ранее в компании "Белнефтехим" сообщили, что Минск начал забор нефти из трубопровода "Дружба". При этом белорусское предприятие заверило, что не затрагивает транзит.

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