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"Готовы отобрать Керченский пролив силой?" Киев просит у Запада "новую кормушку" под предлогом борьбы с Россией

03 августа 2019, 14:39  •  55 • Политика
Киев обратился к Западу с инициативой, которую расценили как "новую кормушку" для украинских чиновников под предлогом борьбы с Россией. Суть проекта BlackSeaMoM сводится к вопросу, готовы ли НАТО, ЕС и Украина отобрать Керченский пролив силой.
Украина обратилась к Западу с призывом развернуть в Черном и Азовском море мониторинговую миссию НАТО и ЕС под названием "Постоянная мониторинговая миссия в Черном море, Керченском проливе и Азовском море" (BlackSeaMoM).
Проект сводится к усилению международного давления на Россию и ее дискредитацию в глазах мирового сообщества под предлогом борьбы за свободу судоходства.
Этот проект, полагает Nation News, заведомо провальный, потому что корабли НАТО, старательно избегающие российских вод, не смогут повлиять на политику Москвы. "В конечном итоге все сводится к одному — готовы ли Украина, НАТО, ЕС, Грузия, Болгария, Румыния и покупающая у РФ С-400 Турция силой отобрать у России Керченский пролив?" - говорится в публикации, посвящённой BlackSeaMoM.
В то же время, соглашаются СМИ, проект вполне может стать успешной "кормушкой" для украинских чиновников и волонтёров за счёт иностранного финансирования.
Такую же оценку дает твиттер проект "Выпускайте Кракена", отмечая, что вся эта инициатива больше всего похожа на очередное вымаливание денег у Запада: "Вы же не думаете, что Украина всерьёз решила "грозить соседу"? А вот киевским чиновникам новая "кормушка" не помешает".
Фото: твиттер/Выпускайте Кракена

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