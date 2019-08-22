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"Готовы обойтись": Путин объяснил финскому журналисту ситуацию с Советом Европы

22 августа 2019, 00:39  •  88 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Совете Европы. По его словам, Москва может обойтись без членства в этой организации.
Российский лидер Владимир Путин ответил финскому журналисту на вопрос о ситуации вокруг Совета Европы. По его словам, Россия вполне может обойтись и без членства в этой организации.
В своём вопросе финский журналист также напомнил о протестах в Москве. На что Путин указал, что в случае, если Россия покинет СЕ, её граждане потеряют право обращаться в Европейский суд по правам человека.
И тогда, заметил глава государства, "те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в ЕСПЧ".
Он также добавил, что в целом подобная практика разобщения не является "лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока".
"Нам нужно относиться друг к другу непредвзято, объективно оценивать все, что происходит в наших странах, и искать вместе решение вопросов, которые представляют взаимный интерес, в том числе и в рамках европейских институтов", - приводит слова президента РИА Новости.
Напомним, что в 2014 году российская делегация лишилась большей части полномочий в Парламентской ассамблее СЕ из-за событий в Крыму и на востоке Украины. После этого Россия на время прекратила участвовать в ПАСЕ. К работе в рамках ПАСЕ Москва вернулась лишь в 2019 году, когда ей вернули полномочия.

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