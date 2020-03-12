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"Готовы наладить отношения с Россией, но...": Чехия хочет переговоров с Москвой
12 марта 2020, 11:35 • 170 • Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией, но с позиции ЕС и НАТО. Также чешские власти требуют выполнения Россией Минских соглашений, хотя по ним Москва ничего не должна.
В Чехии готовы к переговорам с Россией с целью улучшения двусторонних отношений между странами. Об этом говорится в заявлении высшего государственного руководства страны по итогам совещания 11 марта.
В вышеозначенном совещании приняли участие президент Чехии Милош Земан, главы верхней и нижней палат парламента страны, а также премьер-министр, главы МИД, Минобороны и МВД. Они подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией.
Однако переговоры Чехия намерена вести в соответствии с позициями ЕС и НАТО. Также в заявлении руководства страны отмечается, что ключевым моментом является "выполнение Минских договорённостей со стороны России".
Проблема в том, что Россия не является одной из сторон Минских соглашений и ничего по ним не должна. В этой связи возникают вопросы к искренности намерений чешского руководства.
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