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"Готовы хоть завтра его принять": Развязавший войну в Ираке генерал станет послом США на Украине?

25 сентября 2020, 01:30  •  64 • Политика
Развязавший войну в Ираке американский генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может стать новым послом США на Украине. В Киеве уже радуются: "Готовы хоть завтра его принять".
Власти США выдвинули Дейтона в качестве кандидата на пост посла в Киеве. Окончательное решение должен принять Конгресс. Впрочем, на Украине уже заявили о готовности согласовать со своей стороны кандидатуру нового посла. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Дейтон "классный мужик" и Киев ждёт только отмашки.
"Мы готовы хоть завтра его принять, но всё зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем", - пояснил глава украинской дипломатии.
Отметим, что Дейтон ранее был директором по стратегии Пентагона, координатором безопасности США в Израиле, военным атташе в России, а также руководителем группы, которая искала оружие массового поражения в Ираке. Выводы этой группы стали предлогом для военного вторжения США в Ирак. Впоследствии выяснилось, что военная операция была целиком построена на фейке - никакого оружия массового поражения у Ирака так и не нашли.

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