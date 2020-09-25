"Готовы хоть завтра его принять": Развязавший войну в Ираке генерал станет послом США на Украине?

Власти США выдвинули Дейтона в качестве кандидата на пост посла в Киеве. Окончательное решение должен принять Конгресс. Впрочем, на Украине уже заявили о готовности согласовать со своей стороны кандидатуру нового посла. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Дейтон "классный мужик" и Киев ждёт только отмашки.

"Мы готовы хоть завтра его принять, но всё зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем", - пояснил глава украинской дипломатии.

Отметим, что Дейтон ранее был директором по стратегии Пентагона, координатором безопасности США в Израиле, военным атташе в России, а также руководителем группы, которая искала оружие массового поражения в Ираке. Выводы этой группы стали предлогом для военного вторжения США в Ирак. Впоследствии выяснилось, что военная операция была целиком построена на фейке - никакого оружия массового поражения у Ирака так и не нашли.