|
"Готовы хоть завтра его принять": Развязавший войну в Ираке генерал станет послом США на Украине?
25 сентября 2020, 01:30 • 64 • Политика
Развязавший войну в Ираке американский генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон может стать новым послом США на Украине. В Киеве уже радуются: "Готовы хоть завтра его принять".
Власти США выдвинули Дейтона в качестве кандидата на пост посла в Киеве. Окончательное решение должен принять Конгресс. Впрочем, на Украине уже заявили о готовности согласовать со своей стороны кандидатуру нового посла. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Дейтон "классный мужик" и Киев ждёт только отмашки.
Отметим, что Дейтон ранее был директором по стратегии Пентагона, координатором безопасности США в Израиле, военным атташе в России, а также руководителем группы, которая искала оружие массового поражения в Ираке. Выводы этой группы стали предлогом для военного вторжения США в Ирак. Впоследствии выяснилось, что военная операция была целиком построена на фейке - никакого оружия массового поражения у Ирака так и не нашли.
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 сентября 2020, 01:05
|
21 сентября 2020, 02:10
|
21 сентября 2020, 07:40
|
18 сентября 2020, 17:20
|
23 сентября 2020, 17:25
|
18 сентября 2020, 17:20
|
21 сентября 2020, 06:45