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"Готовы глотать обиды?": Немцы не постеснялись кулаками вбить правду воевавшему в Донбассе активисту Майдана

03 декабря 2019, 14:24  •  201 • Политика
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о том, с каким "адом" ему и его семье пришлось столкнуться при переезде в Ганновер. Предупреждая других украинцев, думающих о переезде в Европу, активист заранее заметил: "Готовы глотать обиды?" И рассказал о том, как немцы, работающие с ним на местном предприятии, не постеснялись и кулаками вбили в парня правду о реальном восприятии событий на Украине, обвинив украинского мигранта в нацизме.
"Захватывающая история", - так прокомментировала у себя в телеграм-канале рассказ воевавшего в Донбассе активиста Майдана Алексея Яремчука российская телеведущая Ольга Скабеева.
"Исповедь" парня опубликовал у себя портал "Корреспондент.net". Яремчук рассказал, что на Майдан в Киев попал из Полтавы добровольцем вместе с отцом-медиком. Сам он тоже учился тогда в медицинском. Когда началась война в Донбассе, стал добровольцем в нацбатальоне "Днепр-1". Но почти сразу повредил ногу и стал волонтёром. Мать настояла на том, чтобы семья переехала в Германию.
Год прошёл в оформлении необходимых документов и переезде. В 2017-м семья оказалась в Ганновере. И тут Яремчуку пришлось столкнуться с грубой реальностью.
"На своём примере я убедился, что Майдан, революцию достоинства, борьбу за суверенитет и целостность Украины рядовые европейцы воспринимают больше с негативной стороны", - отметил парень.
И однажды ему даже пришлось с кровью воспринять этот факт. На мясокомбинате, куда парень устроился работать, немцы не постеснялись и кулаками вбили в парня правду о реальном восприятии событий на Украине, обвинив украинского мигранта в нацизме. Вспышка гнева со стороны немца возникла после рассказа Яремчука о жизни Майдана и некоторых тонкостях волонтёрства.
В драке с коллегой украинец получил перелом носа и орбитальной кости. А после его заставили уволиться, признав себя провокатором.
Экс-доброволец нацбатальона признался, что последние полгода жизнь его семьи в Ганновере превратилась в ад: на почту постоянно приходили письма с угрозами, активизировались вымогатели, начались скандалы, а у самого Яремчука возникло ощущение того, что его самого и семью занесли в "чёрных список" после откровений о Майдане.
Возвращаться обратно на Украину сейчас активист не намерен. Но даже подумывал отсидеться в России по рекомендации друзей. Но и эту идею отбросил, посчитав подобное небезопасным для себя.
Резюмируя свой рассказ, Яремчук дал личный совет тем украинцам, которые собрались переехать в Европу.
"Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но, как по мне, это был крайне негативный опыт", - предупредил он.

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