"Готовьте щи для России!": Украину задела оплеуха борщом от Армении

Украинцев задела акция армянских активистов, которые облили борщом посольство Украины из-за реакции в стране на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Украинский журналист Виталий Портников в своём Telegram-канале написал, что армянам лучше переключиться на русских. Портников считает, что Россия слишком вяло отреагировала на обострение и недостаточно поддержала Армению.

"Я советовал бы активистам готовить не борщ, а щи. И обливать щами не украинское, а российское посольство в Армении", - написал журналист.

Он напомнил, что Украина и Армения давно не входят в одну страну. Портников заявил, что теперь Ереван союзник "врага" Киева - Москвы. Украинский журналист попытался подлить масла в огонь и стравить между собой русских и армян. И даже заявил, что России якобы выгодно обострение в Нагорном Карабахе.

"Никаких других целей у России нет. И никакой пророссийской Украины быть не может - такую Украину Россия в трудный момент тоже предаст. Как сейчас предаёт Армению", - высказался журналист.