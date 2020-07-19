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"Готовьте щи для России!": Украину задела оплеуха борщом от Армении

19 июля 2020, 19:00  •  70 • В мире
Украинский журналист Виталий Портников ответил армянским активистам, которые облили борщом посольство Украины из-за реакции на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Портников заявил, что они выбрали не то блюдо и облили не то посольство. Журналист считает, что им лучше переключиться на российских дипломатов: "Готовьте щи для России!"
Украинцев задела акция армянских активистов, которые облили борщом посольство Украины из-за реакции в стране на обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Украинский журналист Виталий Портников в своём Telegram-канале написал, что армянам лучше переключиться на русских. Портников считает, что Россия слишком вяло отреагировала на обострение и недостаточно поддержала Армению.
"Я советовал бы активистам готовить не борщ, а щи. И обливать щами не украинское, а российское посольство в Армении", - написал журналист.
Он напомнил, что Украина и Армения давно не входят в одну страну. Портников заявил, что теперь Ереван союзник "врага" Киева - Москвы. Украинский журналист попытался подлить масла в огонь и стравить между собой русских и армян. И даже заявил, что России якобы выгодно обострение в Нагорном Карабахе.
"Никаких других целей у России нет. И никакой пророссийской Украины быть не может - такую Украину Россия в трудный момент тоже предаст. Как сейчас предаёт Армению", - высказался журналист.
Россия может заступиться за Армению в случае агрессии со стороны Азербайджана и оказать Еревану военную помощь. Такое мнение высказал в разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Нельзя также забывать, что на территории Армении на законных основаниях находится 201-я военная база РФ. В случае полномасштабного наступления на Армению она в стороне не останется, и тогда Россия будет вынуждена перебросить подкрепление.

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