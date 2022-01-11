"Готового к решениям" Зеленского остепенил сенатор: "Верить нельзя"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением о "готовности к решениям" по Донбассу. Однако украинского комика-политика остепенил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

В частности, президент соседней страны неожиданно "осознал", что Киеву пора предметно договориться по деэскалации в Донбассе. По его словам, украинские власти готовы "к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырёх стран".

Однако стоит сказать, что такое показное рвение не впечатлило Россию. Сенатор Сергей Цеков отметил, что подобные заявления остаются лишь словами, а Зеленскому и подавно верить нельзя - он много обещает и говорит о готовности, но не делает ничего.

"Вот нельзя верить до тех пор, пока он действительно что-то, вернее, не что-то, а пока он не сделает то, о чём договорились", - сказал сенатор в комментарии "Известиям".

По его мнению, на слова Зеленского можно будет обращать внимание, когда тот всё же выполнит свои обещания.

"Тогда можно продолжать с ним разговор и говорить о том, что надо договариваться и надо двигаться дальше", - сказал Цеков.