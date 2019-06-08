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"Готовности Путина нет": От Зеленского требуют уйти из "Минска" и усилить ВСУ

08 июня 2019, 16:24  •  143 • Политика
Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в эфире украинского ток-шоу заявил, что "готовности Путина нет" и на месте президента Владимира Зеленского политик ушёл бы из "Минска" - отозвал бы переговорную группу. Он также потребовал усилить ВСУ, а уже после говорить о мире в Донбассе.
После громких провокационных заявлений от ООС и президента Украины Владимира Зеленского о потерях среди украинских военных в Донбассе, не менее возмутительными выглядят и слова лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.
В эфире ток-шоу "Право на власть" он озвучил свою позицию, которую коротко на официальном сайте партии свели к следующему: "Пока враг убивает наших людей, нельзя протягивать руку мира, надо защищать украинских солдат".
"Готовности Путина нет", - заявил Гриценко, рассуждая о переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе.
Что именно он имел в виду, рассуждая о "готовности" президента России Владимира Путина, непонятно. Возможно, он намекает на то, что Россия не хочет идти по предложенному ранее Киевом плану. А на Украине, напомним, предлагали ввести в регион миротворцев, чему категорически противятся в ДНР и ЛНР.
При этом парламентарий предложил весьма дерзкий шаг Владимиру Зеленскому - вообще уйти из "Минска".
"На месте президента я бы отозвал переговорную группу из Минска после информации о погибших воинах, - предложил Гриценко. - Выдвигать переговорные инициативы тогда, когда есть определенная готовность".
И потребовал "усиливать международный, санкционный давление партнеров" Украины, а также усиливать ВСУ. А уже после вернуться к переговорам о мире в Донбассе.
"И когда это созреет, можно выходить с мирными инициативами", - сказал Гриценко.

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