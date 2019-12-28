"Готовится почва для атаки на Русскую Церковь": В Черногории обострилась ситуация из-за нового закона

Парламент Черногории, несмотря на массовые протесты, принял скандальный закон о вероисповедании, который определяет, какое имущество религиозных общин будет признано государственной собственностью. В ответ противники законопроекта заблокировали 10 туристических городов. Что происходит сейчас в стране, рассказал доктор богословия, доцент Новосибирской духовной семинарии иеромонах Иоанн (Курмояров).

По его словам, в Черногории, по сути, подготавливается почва для атаки на Русскую Православную Церковь и для её раскола. Основная цель организаторов всего этого действа - плавно трансформировать ментальность населения в нужном им направлении.

"Главная задача - подготовить фундамент для раскола Русской Православной Церкви, как считают многие. Цель - развалить Россию, а это дестабилизирующий фактор, главное - понимать, что нам в этой ситуации делать", - сказал эксперт News Front иеромонах Иоанн.

В рамках протеста против закона, ущемляющего права Сербской Православной Церкви, во всех церквях Черногории до Рождества в знак протеста будут идти погребальные перезвоны. Также протестующие блокируют туристические города с целью вынудить правительство отозвать скандальный закон.

Напомним, что оппозиция предложила около 150 поправок к законопроекту о вероисповедании, но все они были проигнорированы. В ходе принятия документа в парламенте началась массовая драка, закончившаяся задержанием 18 депутатов.