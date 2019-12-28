Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Логика – это «москальская лженаука»
Не только Таиланд и ОАЭ, но там тоже есть курорты: Ещё одна страна отменила визу...
«Уникальная ситуация»: в Минобороны планируют увеличить скорость гиперзвуковых р...
Премьер Украины оценил ситуацию с закрытием игорных заведений в стране
Главная / Политика

"Готовится почва для атаки на Русскую Церковь": В Черногории обострилась ситуация из-за нового закона

28 декабря 2019, 22:09  •  3 • Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города в знак протеста против закона о вероисповедании, ущемляющего права Сербской Православной Церкви. "Ситуация в Черногории имеет узкоутилитарное значение, готовится почва для атаки на Русскую Православную Церковь", - комментирует ситуацию иеромонах Иоанн.
Парламент Черногории, несмотря на массовые протесты, принял скандальный закон о вероисповедании, который определяет, какое имущество религиозных общин будет признано государственной собственностью. В ответ противники законопроекта заблокировали 10 туристических городов. Что происходит сейчас в стране, рассказал доктор богословия, доцент Новосибирской духовной семинарии иеромонах Иоанн (Курмояров).
По его словам, в Черногории, по сути, подготавливается почва для атаки на Русскую Православную Церковь и для её раскола. Основная цель организаторов всего этого действа - плавно трансформировать ментальность населения в нужном им направлении.
"Главная задача - подготовить фундамент для раскола Русской Православной Церкви, как считают многие. Цель - развалить Россию, а это дестабилизирующий фактор, главное - понимать, что нам в этой ситуации делать", - сказал эксперт News Front иеромонах Иоанн.
В рамках протеста против закона, ущемляющего права Сербской Православной Церкви, во всех церквях Черногории до Рождества в знак протеста будут идти погребальные перезвоны. Также протестующие блокируют туристические города с целью вынудить правительство отозвать скандальный закон.
Напомним, что оппозиция предложила около 150 поправок к законопроекту о вероисповедании, но все они были проигнорированы. В ходе принятия документа в парламенте началась массовая драка, закончившаяся задержанием 18 депутатов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



3
Источник
Похожие новости
28 декабря 2019, 15:39
"Абсолютное оружие Путина": Немецкие СМИ о гиперзвуковом комплексе "Авангард"
28 декабря 2019, 09:09
Пушков назвал невозможным примирение России и США в следующем году
27 декабря 2019, 23:24
"Оккупанты должны валить": Сирийский солдат "указал дорогу" американскому конвою
28 декабря 2019, 18:54
"Не позволим читать себе нотации": Поляки вызвали российского посла в МИД после слов Путина и получили отпор
28 декабря 2019, 10:24
Посол России изложил в МИД Польши позицию Москвы по дискуссии об истории Второй мировой
28 декабря 2019, 18:54
На Украине придумали, как оправдать бандеровцев и нацистов при помощи большевиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2019, 02:24
«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Ук...
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемн...
28 декабря 2019, 09:09
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-л...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 декабря 2019, 15:24
"Курировали всю операцию британские спецслужбы": Экс-подполковник СБУ назвал виновных в катастрофе МН17
24 декабря 2019, 07:39
"Атаковали с наступлением темноты": Боевики напали на авиабазу России в Сирии
22 декабря 2019, 10:09
Россия выбрала "меньшее зло", а США остались в дураках: Украинский журналист подвёл итог газовых переговоров
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-летие Победы в Москву
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
26 декабря 2019, 11:39
"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте
28 декабря 2019, 05:54
"Никогда не были исконно японскими": Японке, "закипевшей" от русских, посоветовали "подучить историю"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.