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"Готовится почва для атаки на Русскую Церковь": В Черногории обострилась ситуация из-за нового закона
28 декабря 2019, 22:09 • 3 • Политика
В Черногории протестующие заблокировали туристические города в знак протеста против закона о вероисповедании, ущемляющего права Сербской Православной Церкви. "Ситуация в Черногории имеет узкоутилитарное значение, готовится почва для атаки на Русскую Православную Церковь", - комментирует ситуацию иеромонах Иоанн.
Парламент Черногории, несмотря на массовые протесты, принял скандальный закон о вероисповедании, который определяет, какое имущество религиозных общин будет признано государственной собственностью. В ответ противники законопроекта заблокировали 10 туристических городов. Что происходит сейчас в стране, рассказал доктор богословия, доцент Новосибирской духовной семинарии иеромонах Иоанн (Курмояров).
По его словам, в Черногории, по сути, подготавливается почва для атаки на Русскую Православную Церковь и для её раскола. Основная цель организаторов всего этого действа - плавно трансформировать ментальность населения в нужном им направлении.
В рамках протеста против закона, ущемляющего права Сербской Православной Церкви, во всех церквях Черногории до Рождества в знак протеста будут идти погребальные перезвоны. Также протестующие блокируют туристические города с целью вынудить правительство отозвать скандальный закон.
Напомним, что оппозиция предложила около 150 поправок к законопроекту о вероисповедании, но все они были проигнорированы. В ходе принятия документа в парламенте началась массовая драка, закончившаяся задержанием 18 депутатов.
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