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"Готовится новая провокация": Захарова рассказала о планах Украины по прорыву границы в Крыму

20 марта 2020, 01:35  •  29 • Политика
В МИД России рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму. Речь идёт о "Марше на Крым", участники которого собираются устроить прорыв российской границы, объяснила Мария Захарова.
Украина готовит провокацию в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Речь идёт о так называемом "Марше на Крым", который организуют члены "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
Акция запланирована на 3 мая. Участники марша намерены в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России, отмечает Мария Захарова. Официальный представитель МИД призвала Украину отказаться от этих планов.
"Сейчас готовится новая провокация - некий "Марш на Крым" 3 мая", - сказала дипломат на брифинге.
Напомним, что о планах прорыва российской границы в Крыму рассказал экс-депутат Верховной рады и глава организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров. По его словам, в первых рядах на прорыв пойдут пожилые члены организации, а также политики и "западные партнёры".
Стоит отметить, что ранее украинские политики уже пытались организовать нечто подобное, однако появление российских погранвойск с автоматами обратило их в бегство. Не исключено, что 3 мая всё пройдёт по схожему сценарию.

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