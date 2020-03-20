"Готовится новая провокация": Захарова рассказала о планах Украины по прорыву границы в Крыму

Украина готовит провокацию в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Речь идёт о так называемом "Марше на Крым", который организуют члены "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Акция запланирована на 3 мая. Участники марша намерены в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России, отмечает Мария Захарова. Официальный представитель МИД призвала Украину отказаться от этих планов.

"Сейчас готовится новая провокация - некий "Марш на Крым" 3 мая", - сказала дипломат на брифинге.

Напомним, что о планах прорыва российской границы в Крыму рассказал экс-депутат Верховной рады и глава организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров. По его словам, в первых рядах на прорыв пойдут пожилые члены организации, а также политики и "западные партнёры".

Стоит отметить, что ранее украинские политики уже пытались организовать нечто подобное, однако появление российских погранвойск с автоматами обратило их в бегство. Не исключено, что 3 мая всё пройдёт по схожему сценарию.